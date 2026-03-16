Marset no se acogió al silencio y declara en EEUU

La acusación contra Marset en EEUU

En EEUU, Marset está acusado de conspiración y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se lo sindica de haber intentado legitimar ganancias de envíos de cocaína hacia Europa utilizando en varios casos el sistema financiero de EEUU.

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Justiniano explicó que hay una serie de artefactos electrónicos como celulares, computadoras que van a ser desdobladas, que se le va a sacar la información. En ese marco, los datos recopilados se manejan bajo estrictos protocolos de seguridad.

Detalló que la información se encuentra en una “caja”, a la cual sólo pueden acceder áreas de seguridad confiables.

Asimismo, el viceministro boliviano manifestó hay una especie de pánico en muchas personas que han sostenido corruptamente a una organización tan grande que operó en el país.

Antes había “una corrupción anclada con esta organización criminal, que ha permitido que haya cierto grado de impunidad que no debería haber sucedido”. Sin embargo, ahora se busca realizar un trabajo concreto, objetivo y técnico, apuntó.