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Política Sebastián Marset | EEUU | silencio

Tiemblan sus protectores

Marset no se acogió al silencio y declara en EEUU

Autoridad de Bolivia afirmó que Sebastián Marset no se habría acogido al derecho al silencio y estaría aportando información en el marco de las investigaciones.

Sebastián Marset y agentes de la DEA.

Sebastián Marset y agentes de la DEA.
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Por Redacción Caras y Caretas

El viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, señaló este lunes que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset estaría brindando declaraciones ante las autoridades de Estados Unidos (EEUU) tras su captura en Santa Cruz de la Sierra el pasado viernes 13 de marzo y su inmediato traslado a ese país.

Tenemos información de que sí, está dando declaraciones. Estados Unidos tiene un sistema interesante y seguramente ha establecido algún tipo de mecanismo para que pueda aportar información”, señaló Justiniano en La Mañana en Directo de ERBOL.

El jerarca antidrogas aclaró que, debido al carácter reservado del proceso, no es posible difundir detalles sobre el contenido de esas declaraciones, pero recalcó que Marset “no se ha acogido al silencio, por lo que tenemos entendido que sí hay algunas declaraciones” y el uruguayo estaría aportando información en el marco de las investigaciones internacionales.

La acusación contra Marset en EEUU

En EEUU, Marset está acusado de conspiración y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se lo sindica de haber intentado legitimar ganancias de envíos de cocaína hacia Europa utilizando en varios casos el sistema financiero de EEUU.

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Justiniano explicó que hay una serie de artefactos electrónicos como celulares, computadoras que van a ser desdobladas, que se le va a sacar la información. En ese marco, los datos recopilados se manejan bajo estrictos protocolos de seguridad.

Detalló que la información se encuentra en una “caja”, a la cual sólo pueden acceder áreas de seguridad confiables.

Asimismo, el viceministro boliviano manifestó hay una especie de pánico en muchas personas que han sostenido corruptamente a una organización tan grande que operó en el país.

Antes había “una corrupción anclada con esta organización criminal, que ha permitido que haya cierto grado de impunidad que no debería haber sucedido”. Sin embargo, ahora se busca realizar un trabajo concreto, objetivo y técnico, apuntó.

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