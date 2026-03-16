El viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, señaló este lunes que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset estaría brindando declaraciones ante las autoridades de Estados Unidos (EEUU) tras su captura en Santa Cruz de la Sierra el pasado viernes 13 de marzo y su inmediato traslado a ese país.
Tiemblan sus protectores
Marset no se acogió al silencio y declara en EEUU
Autoridad de Bolivia afirmó que Sebastián Marset no se habría acogido al derecho al silencio y estaría aportando información en el marco de las investigaciones.