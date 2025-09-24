Ante ataques israelíes a la flotilla Sumud, varios países adoptan medidas de protección

Italia envía una fragata

Por su parte, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ordenó enviar un buque de la Marina de Italia a esta misión internacional que pretende llegar a Gaza con ayuda humanitaria para romper el cerco israelí sobre el enclave palestino.

"Para prestar ayuda a los ciudadanos italianos que se encontraban a bordo de la flotilla, hablé con el primer ministro y autoricé la intervención inmediata de la fragata multifuncional de la Marina de Italia Virginio Fasan que se encuentra al norte de Creta. La fragata ya se está dirigiendo a esta zona para llevar a cabo posibles operaciones de rescate", afirmó el ministro.

Anteriormente, España y otros 16 países expresaron su preocupación por la seguridad de la Flotilla Global Sumud e instó a abstenerse de todo acto ilegal o violento y a respetar las normas internacionales.

La flotilla que transporta ayuda humanitaria a bordo anunció este miércoles que continuará su rumbo hacia el enclave palestino, pese a haber sido blanco de ataques con drones en su ruta por el mar Mediterráneo.

Ataques con drones

Un representante de la flotilla afirmó que se produjeron 13 explosiones y graves interferencias en las comunicaciones. Además, más de 15 drones sobrevolaron durante horas el buque principal, Alma, antes de que arrojaran objetos contra otras naves, agregó.

Actualmente, las embarcaciones se encuentran en el Mediterráneo, al sur de la isla griega de Creta.

La Embajada de Israel en Francia informó que la flotilla rechazó la propuesta de descargar la ayuda humanitaria en el puerto de la ciudad israelí de Ascalón para su posterior entrega al enclave palestino.

Asimismo, reiteró que Israel tomará todas las medidas necesarias para impedir que la flotilla entre en la Franja de Gaza.

Flotilla solidaria

La flotilla que une a activistas de 44 países, incluida la ecoactivista sueca Greta Thunberg, zarpó el 1 de setiembre de Barcelona hacia la Franja de Gaza en un intento de romper el bloqueo del enclave.

Los activistas prevén entregar a los gazatíes alimentos, agua y medicamentos, y exigen garantías de un acceso seguro a Palestina, así como la apertura de un corredor marítimo humanitario.

Se trata del cuarto intento de los activistas de romper el bloqueo de la Franja de Gaza en lo que va de 2025. La iniciativa, bautizada como Global Sumud Flotilla Mission, en alusión al concepto palestino de resistencia, sustituyó a la anterior Flotilla de la Libertad.

(Sputnik)