“Nadie habla de su vida privada ni tiene por qué”, afirmó. “Para mí es un hecho que sucedió en 2012, que en Tarariras resonó porque todo el mundo se conoce, y en Colonia también tuvo su impacto”, agregó. “Forma parte de mi vida privada, de mi padecimiento, de mis errores y de mi crecimiento. Este tema lo tenía enterrado”, expresó. Haber sufrido una condena por estupefacientes y luego avanzar en la carrera profesional “es un tema de superación”, valoró.

¿Cómo fue la secuencia?

Según aseguró en 2012 se vio involucrada en una investigación judicial por narcotráfico que involucraba a su pareja del momento y a su hermano, con quien mantiene un vínculo más allá de que está en situación de calle.

Según declaró vivía en Montevideo y estaba cursando el segundo año de facultad cuando la Policía la detuvo en su vivienda de la capital, a raíz de que habían detenido a su hermano en Colonia. En ese momento empezó “a tener conocimiento de la situación”, argumentó. Por lo tanto fue conducida a declarar a Colonia, donde condenaron al hermano y al novio.

Ella fue condenada porque viajó “muchas veces” con su pareja y él “llevaba droga” aunque manifestó que “lo desconocía”. La pareja “no consumía” sino que “transportaba”, y el hermano “la comercializaba en Colonia”, agregó. Sin embargo expresó que “no tenía responsabilidad”, admitió el delito para proteger a su hermano.

Los periodistas le consultaron si no se sintió traicionada y defraudada por su pareja y hermano, a lo que respondió que sí: “por algo rompimos y se terminó ahí la historia”, confió. En cuanto a su hermano, subrayó que atraviesa una adicción hace años, y que ella no tiene la potestad para internarlo, pero que lo acompaña: “Lo veo a diario, pasa a buscar comida y bañarse en casa”.

En la entrevista sostuvo que consideró que asumir una cuota de la responsabilidad disminuiría la pena sobre su hermano, algo que no está previsto en la normativa y a pesar de que estudiaba abogacía y recibían asesoramiento del abogado en el juicio. “Fue un shock emocional muy grande para mí”, se excusó. “Obviamente tuvo un perjuicio en mí. Fue una mala decisión, hice todo lo que pude para poder ayudarlo en ese momento”, reafirmó.

Del trasfondo familiar reveló que tenían otro hermano que falleció a sus cinco años. En cuanto al hermano condenado y adicto, subrayó que cayó en las drogas porque sufrió “una niñez de violencia extrema” a partir de la “violencia física continua que padeció" de parte del padre. El progenitor de ambos “se volvió alcohólico” cuando murió el hijo mencionado, hermano de Roqueta. Por otro lado, la madre de la abogada estaba "muy enferma" desde su infancia. “Así como mi padre se volvió alcohólico cuando murió su hijo, mi hermano empezó con adicción pura cuando murió mi madre”, concluyó.