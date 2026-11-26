El sábado de tarde los equipos técnicos de Casinos del Estado "detectaron una alerta en las salas Florida y Carmelo y, de forma inmediata, se activó un protocolo preventivo que aisló el acceso a la red en todas las salas con el objetivo de evitar que el resto de las instalaciones fueran comprometidas", explicaron. "Esta medida permitió mantener la operativa de las salas de forma autónoma, aunque con algunas restricciones menores", valoraron.