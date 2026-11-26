La Dirección General de Casinos cerró el sábado 21 de forma preventiva las salas de esparcimiento de Florida y Carmelo "ante la detección de un ciberataque desde el exterior del país", informó el Ministerio de Economía y Finanzas. "El incidente no afectó la operativa de juego en las salas y casinos" del resto del país, según informaron.
Amenaza extranjera
Los Casinos del Estado recibieron ciberataque el fin de semana
Luego del ciberataque se encuentran "trabajando en conjunto con los organismos especializados para reestablecer el normal funcionamiento de la operativa".