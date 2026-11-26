La evolución del Carnaval y el desafío de preservar la identidad murguera

La fiesta de Momo no es la misma hoy que hace décadas y, como todo, sufrió cambios, evolucionando. “Esto es lo que tiene el arte, es un proceso histórico en el que se sumaron cuestiones que tienen que ver con la tecnología”, sostuvo Mario Carrero.

En esta línea, fue Muñoz quien afirmó que, tras la llegada del teatro, el Carnaval cambió “rotundamente”. Esta evolución se da “sola” y es “generacional”, porque “no podemos quedarnos con un Carnaval de los años 80's cuando hoy en día los que salen en los conjuntos son gurises de 20 años”.

“Para mí el Carnaval cambió para bien, no me pongo en el lugar de encasillar y decir que el de antes era mejor al de ahora o no. Para mi el de los años 80 era espectacular y el de hoy es maravilloso técnicamente, sobre todo en ropa y maquillaje, siendo un espectáculo más globalizado”.

En ese sentido, Carrero agregó que se busca “contraponer” las murgas de La Unión que “cantan fuerte y te despeinan” y las propuestas de murga joven “que tienen un juego de más elaboración y más teatral”.

Sin embargo, pese a todo lo positivo que estos cambios pueden aportar al público carnavalero, Emiliano Muñoz planteó su preocupación por algo que puede llegar a perderse. “Lo que me preocupa es que se pierda la identidad de la murga que es el canto. Eso cambia y es algo natural, porque no puedo pretender que hoy se cante igual que en los años 90‘s, pero no podemos perder el canto como identidad porque es el núcleo de la murga y la manera en que se transmite para afuera”.

Puso como ejemplo que hoy en día “la raza de los sobreprimos está en extensión”, ya que el Carnaval “no saca” personas que canten en esa cuerda. Recordó que, antes, esta cuerda la ocupaban los canillitas o los que vendían diarios en la feria, por lo que “naturalmente se va perdiendo”.

El Carnaval como espacio de crítica y encuentro popular

Más allá de los cambios que ha experimentado el Carnaval con el paso de los años, Mario Carrero destacó el papel que todavía cumplen las murgas y los espectáculos carnavaleros como espacios de reflexión crítica sobre la realidad.

“La murga y los espectáculos de Carnaval son de las pocas cosas que siguen sosteniendo una visión crítica sobre el mundo, pero no de manera partidaria. No hay ninguna duda de que hoy estamos al borde de que un loco se despierte un día y con un clic nos borre el mapa, pero tenemos que ver y escuchar a influencers hablando de nada, como si viviéramos en el paraíso”, expresó.

En ese sentido, aseguró que le gusta el Carnaval tanto por su propuesta estética como por la posibilidad de transmitir un mensaje a través de la murga, el cual es un espacio “donde se presentan espectáculos que atraviesan por un determinado mensaje, pero que desarrollan una especie de obra teatral de alcance popular y masivo”.

Si bien participó de un desfile con Curtidores de Hongos y le escribió a algunos conjuntos a lo largo de los años, Carrero nunca se subió al escenario mayor del Carnaval, aunque no descarta salir “algún día”.

Por su parte, Emiliano Muñoz también hizo hincapié en el valor de todo lo que rodea a la fiesta, más allá de la presentación final en el Teatro de Verano. “Lo más lindo que tiene el Carnaval y el ser murguista es estar en toda la previa, donde los ensayos son maravillosos. Además de vivir la interna al momento de armar los espectáculos, que no sabés por dónde va a ir, eso se disfruta muchísimo”, sostuvo.

Finalmente, destacó que el camino previo a cada presentación tiene un valor especial para quienes forman parte de los conjuntos. “Llegar un día al Teatro de Verano y presentar un buen espectáculo es divino, pero todo lo que pasa por los barrios y en los ensayos tiene su peso”.