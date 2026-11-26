“Creo que para cualquier club del mundo o hasta para cualquier empresa, si vos tenés en dos años superávit y aumenta el pasivo para invertir, yo creo que no va a haber nadie que lo discuta”, agregó.

La última oportunidad para Nacional y el “fracaso” de Otero

Nacional no tuvo una buena temporada y está al borde de cerrarla no solo sin títulos oficiales sino que fuera de la Copa Libertadores. Britos catalogó como “malo” el año deportivo y que el partido ante MC Torque por la Copa Uruguay “es el último tren”.

El año tricolor en cuanto al plantel tampoco estuvo exento de polémica. Con las contrataciones de futbolistas extranjeros, el dirigente puntualizó en que “a todos los clubes del mundo les pasa que un porcentaje de fichas les funciona”. Apuntó a su vez, que “prefiero que estas decisiones se sigan tomando con este nivel de apostar e invertir”.

Sobre los nombres que manejó la dirigencia, el mayor acierto fue el de Francisco Calvo. "Fue un zaguero que no teníamos tanto en el radar pero Jorge Bava lo tenía visto. Tuvimos la suerte de que cuando Flavio se comunicó con él dio el sí inmediatamente porque quería jugar en un grande de Sudamérica. Por suerte, a Calvo le quedó pintado".

Pero el mayor fracaso fue tal vez lo de Rómulo Otero quien no logró brillar en Nacional como se esperaba. "Lo de Otero salió mal deportiva y económicamente porque fue todo un costo, no aportó casi nada y se fue todo un costo. No fue una inversión en ficha; salió mal, pero no dejamos una deuda de ficha”, sentenció Federico Britos.