Argentina: ausentismo en legislativas fue de 34%, el más alto desde 1983

La participación más baja se había registrado en las legislativas generales de 2021, cuando acudió a las urnas el 67% del padrón.

En el resto de los comicios presidenciales y parlamentarios celebrados desde el fin de la última dictadura (1976-1983), la participación siempre superó el 70% y rebasó a veces el 80%.

Millones en elecciones

Más de 35,9 millones de argentinos, de un total de 46,3 millones de habitantes, estaban convocados a sufragar el domingo.

En esta votación se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, que contiene a todas las fuerzas que compiten en cada distrito con sus respectivos candidatos.

Las 24 jurisdicciones del país (23 provincias y un distrito federal) eligieron a sus respectivos representantes en la Cámara de Diputados, que pone en juego la mitad de sus escaños (127).

Ocho distritos, en simultáneo, designaron a sus autoridades en el Senado, donde se renuevan un tercio de las bancas (24): la capital argentina, Chaco (norte), Entre Ríos (este), Neuquén (suroeste), Río Negro (sur), Salta (norte), Santiago del Estero (norte) y Tierra del Fuego (sur).

Milei en todas

La alianza gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), es la única fuerza que compitió en todas las jurisdicciones con el mismo sello, mientras que el resto acudieron atomizadas y con distintos nombres según el distrito que se trate.

Fuerza Patria (centroizquierda) es la sigla que identifica en buena parte de las provincias al peronismo, cuyo principal referente en la actualidad es el gobernador de la provincia de Buenos Aires (este), Axel Kicillof.

El recuento definitivo de los sufragios, que es el que tiene validez legal, lo realiza la Cámara Nacional Electoral a las 72 horas de concluidos los comicios.

Las nuevas autoridades asumirán sus cargos el 10 de diciembre, cuando el Gobierno cumplirá la mitad de su mandato.

(Sputnik)