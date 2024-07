Biden llamó a la unidad de los estadounidenses tras el atentado contra Donald Trump

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia ni para ningún otro tipo de violencia. El intento de asesinato va en contra de todo lo que defendemos como nación. Esto no es lo que somos, esto no es Estados Unidos. No podemos permitir que ocurra algo así. La unidad es el objetivo más difícil de alcanzar de todos, pero nada es más importante ahora mismo que la unidad", declaró Biden a la prensa.