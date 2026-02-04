Bill Gates rompió el silencio y habló de su vínculo con Epstein

Negó haber visitado su isla privada

El empresario explicó que conoció a Epstein en 2011 y que mantuvo varias cenas con él durante un período de tres años. Sin embargo, negó de manera tajante haber visitado su isla privada o haber tenido relaciones con mujeres de su entorno.

Según relató, el acercamiento se dio porque Epstein afirmaba tener contactos con personas muy acaudaladas que podrían realizar donaciones para iniciativas de salud global. “En retrospectiva, fue un callejón sin salida. Fui tonto al pasar tiempo con él. Fui uno de muchos que lamentan haberlo conocido”, reconoció.

En paralelo, Melinda French Gates declaró recientemente a la radio pública NPR que las nuevas menciones a su exmarido le recuerdan momentos “muy, muy dolorosos” de su matrimonio y señaló que el multimillonario es “uno de muchos” que aún tienen preguntas que responder sobre sus vínculos con Epstein.

Bill Gates, por su parte, insistió en que la difusión de más información permitirá aclarar los hechos. “Cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque aquella relación fue un error, no tiene nada que ver con ese tipo de comportamiento”, concluyó.