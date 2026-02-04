Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Bill Gates | Epstein | isla privada

 "Un error"

Bill Gates rompió el silencio y habló de su vínculo con Epstein

Bill Gates habló en una entrevista sobre los correos que lo vinculan a Epstein y pidió disculpas por la relación.

Bill Gates

Bill Gates
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En una entrevista exclusiva con el medio estadounidense 9News, el cofundador de Microsoft se refirió a borradores de correos electrónicos encontrados en la cuenta de Epstein, en los que se sugiere que Gates habría recurrido a él para organizar encuentros con mujeres e incluso que habría contraído una infección de transmisión sexual.

“Al parecer, Jeffrey escribió un correo electrónico para sí mismo. Ese correo nunca fue enviado. El correo es falso”, sostuvo Gates. “No sé qué estaba pensando. ¿Si intentaba atacarme de alguna forma? Cada minuto que pasé con él, me arrepiento, y pido disculpas por haberlo hecho”, añadió.

Negó haber visitado su isla privada

El empresario explicó que conoció a Epstein en 2011 y que mantuvo varias cenas con él durante un período de tres años. Sin embargo, negó de manera tajante haber visitado su isla privada o haber tenido relaciones con mujeres de su entorno.

Según relató, el acercamiento se dio porque Epstein afirmaba tener contactos con personas muy acaudaladas que podrían realizar donaciones para iniciativas de salud global. “En retrospectiva, fue un callejón sin salida. Fui tonto al pasar tiempo con él. Fui uno de muchos que lamentan haberlo conocido”, reconoció.

En paralelo, Melinda French Gates declaró recientemente a la radio pública NPR que las nuevas menciones a su exmarido le recuerdan momentos “muy, muy dolorosos” de su matrimonio y señaló que el multimillonario es “uno de muchos” que aún tienen preguntas que responder sobre sus vínculos con Epstein.

Bill Gates, por su parte, insistió en que la difusión de más información permitirá aclarar los hechos. “Cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque aquella relación fue un error, no tiene nada que ver con ese tipo de comportamiento”, concluyó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar