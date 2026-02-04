Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

Agendas compartidas

Tras meses de cruces, Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro se reunieron en la Casa Blanca en un clima que contrastó con meses de tensiones.

Petro y Trump en la Casa Blanca

Petro y Trump en la Casa Blanca
Por Redacción Caras y Caretas

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, mantuvieron este martes 3 de febrero su primer encuentro presencial en la Casa Blanca, en un contexto marcado por los cruces verbales y desacuerdos que caracterizaron la relación bilateral durante el último año. La reunión se desarrolló en un clima cordial y sin presencia de la prensa, lo que fue interpretado como una señal de distensión entre ambos gobiernos.

Tras el encuentro, Trump destacó el buen tono del diálogo y minimizó las diferencias previas. “Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me ofendí porque nunca lo conocí”, señaló ante periodistas. Petro, por su parte, calificó la reunión de positiva y afirmó que no percibió las contradicciones que suelen reflejarse en el debate público y en las redes sociales.

Invitación a Colombia

Durante la reunión, el mandatario colombiano invitó a Trump a visitar Colombia y ambos intercambiaron obsequios como gesto diplomático. También manifestaron su disposición a fortalecer la cooperación en temas de interés común, entre ellos la situación en Venezuela y la lucha contra el narcotráfico, uno de los ejes tradicionales de la relación entre ambos países.

Analistas consultados subrayaron el cambio de tono como uno de los principales resultados del encuentro. Felipe Cifuentes, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló que la cordialidad ayudó a disipar temores sobre posibles declaraciones confrontativas. Según explicó, las diferencias que suelen amplificarse en el ámbito digital se atenuaron en el intercambio cara a cara.

Si bien la reunión no derivó en acuerdos concretos, dejó abiertos canales de diálogo entre Washington y Bogotá, en un momento en el que ambas administraciones buscan recomponer la relación y avanzar en agendas compartidas.

