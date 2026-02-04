Tras meses de cruces, Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, mantuvieron este martes 3 de febrero su primer encuentro presencial en la Casa Blanca, en un contexto marcado por los cruces verbales y desacuerdos que caracterizaron la relación bilateral durante el último año. La reunión se desarrolló en un clima cordial y sin presencia de la prensa, lo que fue interpretado como una señal de distensión entre ambos gobiernos.