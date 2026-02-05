Última hora: Cuba reiteró su disposición a un diálogo respetuoso y sin presiones con Estados Unidos

Cuba está dispuesta a dialogar sin presiones

El Presidente precisó que la posición cubana es una continuidad histórica, definida por Fidel Castro y sostenida por Raúl Castro, y que se mantiene inalterable: Cuba está dispuesta a dialogar sobre cualquier tema, siempre que sea sin presiones, sin injerencia en los asuntos internos y desde una relación entre iguales, con pleno respeto a la soberanía, la independencia y la autodeterminación nacional.

Asimismo, señaló que un diálogo de estas características permitiría construir una relación civilizada entre vecinos, con beneficios mutuos para ambos pueblos. Enfatizó que el pueblo cubano no siente odio hacia el pueblo estadounidense y que reconoce los valores de su historia y su cultura. Las experiencias de cooperación en sectores como la ciencia, la salud, el deporte, la cultura y la religión han demostrado, dijo, que existen amplias posibilidades de trabajo conjunto sin prejuicios.

Guerra no convencional

En un contexto internacional que calificó como una “guerra no convencional” de carácter político, ideológico, cultural y mediático, Díaz-Canel advirtió sobre las presiones y agresiones que enfrentan países del Sur Global, incluida Cuba. No obstante, insistió en que el diálogo sigue siendo un camino viable y necesario.

“La agenda para unas conversaciones puede abarcar todos estos temas”, afirmó el mandatario, al tiempo que reiteró que Cuba mantiene abierta esa posibilidad, convencida de que es posible avanzar hacia una relación más constructiva entre ambas naciones.