Mundo

Declaraciones

Última hora: Cuba reiteró su disposición a un diálogo respetuoso y sin presiones con Estados Unidos

Díaz-Canel afirmó que Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos como iguales, sin presiones ni condicionamientos, y con respeto a la soberanía.

Cuba dispuesta a dialogar con EEUU.
Por Redacción de Caras y Caretas

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reafirmó este jueves la disposición de Cuba a sostener un diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo, la igualdad soberana y la ausencia de presiones o precondiciones.

Durante su comparecencia este jueves ante medios nacionales y extranjeros, el mandatario subrayó que, pese a la historia de asimetrías en las relaciones bilaterales tras el triunfo de la Revolución —marcada por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington—, siempre han existido espacios y actores dentro y fuera de Estados Unidos que han favorecido el entendimiento y la comunicación entre ambos países.

Díaz-Canel recordó que Cuba y Estados Unidos son naciones vecinas que comparten intereses y preocupaciones comunes en áreas como la migración, la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, así como la protección medioambiental del Golfo de México, la cooperación científica y los intercambios académicos. En ese sentido, afirmó que existe una agenda amplia y posible para el diálogo.

Cuba está dispuesta a dialogar sin presiones

El Presidente precisó que la posición cubana es una continuidad histórica, definida por Fidel Castro y sostenida por Raúl Castro, y que se mantiene inalterable: Cuba está dispuesta a dialogar sobre cualquier tema, siempre que sea sin presiones, sin injerencia en los asuntos internos y desde una relación entre iguales, con pleno respeto a la soberanía, la independencia y la autodeterminación nacional.

Asimismo, señaló que un diálogo de estas características permitiría construir una relación civilizada entre vecinos, con beneficios mutuos para ambos pueblos. Enfatizó que el pueblo cubano no siente odio hacia el pueblo estadounidense y que reconoce los valores de su historia y su cultura. Las experiencias de cooperación en sectores como la ciencia, la salud, el deporte, la cultura y la religión han demostrado, dijo, que existen amplias posibilidades de trabajo conjunto sin prejuicios.

Guerra no convencional

En un contexto internacional que calificó como una “guerra no convencional” de carácter político, ideológico, cultural y mediático, Díaz-Canel advirtió sobre las presiones y agresiones que enfrentan países del Sur Global, incluida Cuba. No obstante, insistió en que el diálogo sigue siendo un camino viable y necesario.

“La agenda para unas conversaciones puede abarcar todos estos temas”, afirmó el mandatario, al tiempo que reiteró que Cuba mantiene abierta esa posibilidad, convencida de que es posible avanzar hacia una relación más constructiva entre ambas naciones.

Embed - Comparecencia del Presidente Díaz-Canel ante medios de prensa

