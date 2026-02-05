Irán incauta dos petroleros en el Golfo Pérsico en medio de una escalada de tensión con Occidente

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó este jueves la incautación de dos buques petroleros en las inmediaciones de la isla Farsi, en el Golfo Pérsico. Según informes oficiales de las agencias Tasnim e IRNA, las embarcaciones fueron interceptadas bajo cargos de "contrabando organizado de combustible".
Detalles del operativo y detenciones
La operación, que resultó en la confiscación de más de un millón de litros de petróleo, es el resultado de un seguimiento de inteligencia que se extendió durante varios meses. Las autoridades iraníes sostienen que los buques operaban de manera ilícita en la región.
Tripulación: 15 ciudadanos extranjeros fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales de la República Islámica para iniciar los procedimientos legales correspondientes.
Ubicación: El operativo tuvo lugar cerca de la isla Farsi, un punto estratégico de vigilancia para el CGRI.
Contexto: Un tablero geopolítico de alta tensión
Este incidente no ocurre de forma aislada. Se produce apenas días antes de que se retomen las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y en un clima de fricción constante con Washington.
La situación en la zona ha sido crítica en las últimas 48 horas:
3 de febrero: La empresa de seguridad Vanguard Tech reportó que un petrolero con bandera de EE. UU. fue interceptado por lanchas rápidas iraníes en el Estrecho de Ormuz.
Maniobras de evasión: Pese a las órdenes de detener los motores y prepararse para el abordaje, el petrolero estadounidense aumentó su velocidad y logró continuar su ruta bajo la escolta de un buque de guerra de los Estados Unidos.
Implicaciones para el comercio marítimo
La recurrencia de estos incidentes en el Estrecho de Ormuz, una de las arterias más importantes para el suministro energético mundial, mantiene en alerta a las empresas de seguridad marítima y a las potencias occidentales, ante el riesgo de que las rutas comerciales se vean interrumpidas por el conflicto político-militar entre Teherán y Estados Unidos.