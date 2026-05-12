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Bolivia: campesinos inician marcha y bloqueos hasta que renuncie el presidente Paz

Bolivia registra 67 bloqueos de carreteras y las principales ciudades quedan desabastecidas de alimentos de primera necesidad como carnes y hortalizas.

Campesinos reclaman renuncia de Rodrigo Paz.

Campesinos reclaman renuncia de Rodrigo Paz.
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Una marcha campesina que salió de la localidad de Caracollo hacia la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, amenaza con bloquear carreteras hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz, afirmó el martes el secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (Fsutco), Teodoro Catari.

"Estamos en la marcha, convocamos como departamento de Oruro (suroeste) a todas las organizaciones vivas de las 16 provincias a sumarse a esta marcha. Nuestro pedido del 1 de mayo en La Paz no se cumplió, estamos muy molestos. Rogamos a los nueve departamentos a sumarse a esta marcha", declaró Catari a la radio campesina Kawsachun Coca.

Actualmente, Bolivia registra 67 bloqueos de carreteras a escala nacional y las principales ciudades quedan desabastecidas de alimentos de primera necesidad como carnes y hortalizas.

Bolivia en lucha

"Estamos molestos por la gasolina basura, nuestros transportistas están afectados, nuestros vehículos están arruinados, hay hechos de corrupción en el gobierno. Las organizaciones sociales vamos a luchar hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz", advirtió el dirigente.

La Central Obrera Boliviana (COB), los indígenas, campesinos y maestros protestan en las principales ciudades del país para exigir un incremento salarial, la abrogación de la Ley de Reconversión de Tierras Nro. 1720 y en contra de la importación de combustible contaminado que dañó vehículos.

Piden renuncia

"Pedimos la renuncia inmediata (de Paz), este gobierno es incapaz, no vemos resultados en la práctica. Pedimos sumarse a bloqueos y marchas hasta hacer renunciar a este presidente", protestó.

El movimiento campesinos conocido como "Ponchos Rojos", de la provincia Omasuyos de La Paz, también se movilizó en la jornada e ingresó hasta La Paz, detonando fuegos pirotécnicos y con consignas contra el actual Gobierno boliviano.

Paz lleva seis meses en el cargo y aplicó el recorte de subsidios a los carburantes, incrementó un 20 por ciento el salario mínimo y autorizó a los bancos la devolución de ahorros en dólares, retenidos desde 2023.

(Sputnik)

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