Bolivia: campesinos inician marcha y bloqueos hasta que renuncie el presidente Paz

Bolivia en lucha

"Estamos molestos por la gasolina basura, nuestros transportistas están afectados, nuestros vehículos están arruinados, hay hechos de corrupción en el gobierno. Las organizaciones sociales vamos a luchar hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz", advirtió el dirigente.

La Central Obrera Boliviana (COB), los indígenas, campesinos y maestros protestan en las principales ciudades del país para exigir un incremento salarial, la abrogación de la Ley de Reconversión de Tierras Nro. 1720 y en contra de la importación de combustible contaminado que dañó vehículos.

Piden renuncia

"Pedimos la renuncia inmediata (de Paz), este gobierno es incapaz, no vemos resultados en la práctica. Pedimos sumarse a bloqueos y marchas hasta hacer renunciar a este presidente", protestó.

El movimiento campesinos conocido como "Ponchos Rojos", de la provincia Omasuyos de La Paz, también se movilizó en la jornada e ingresó hasta La Paz, detonando fuegos pirotécnicos y con consignas contra el actual Gobierno boliviano.

Paz lleva seis meses en el cargo y aplicó el recorte de subsidios a los carburantes, incrementó un 20 por ciento el salario mínimo y autorizó a los bancos la devolución de ahorros en dólares, retenidos desde 2023.

(Sputnik)