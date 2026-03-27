Bombardeo de EEUU e Israel impactó una planta nuclear en Irán

Este viernes 27 de marzo, una fábrica de material nuclear de Ardakan, en la provincia iraní de Yazd, fue bombardeada por las fuerzas de Estados Unidos (EEUU) e Israel, informaron medios locales. La instalación produce óxido de uranio concentrado en polvo, conocido popularmente como 'torta amarilla'.
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La planta se dedicaba al procesamiento de las rocas minadas separando el uranio mediante un baño de ácido. Posteriormente, se puede enriquecer el concentrado de uranio para aumentar su pureza y utilizarlo tanto en la fabricación de armas como en la producción de energía, apuntó The Times of Israel.
Las investigaciones preliminares indican que el suceso no liberó materiales radiactivos fuera del complejo, por lo que no hay riesgo para los ciudadanos ni para las zonas aledañas.
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