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Mundo inteligencia artificial | papa | muerte

Instrumento mortal

"La inteligencia artificial necesita ser desarmada", dijo el Papa León XIV

El papa León XIV instó a liberar la inteligencia artificial de "lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte".

Papa León XIV cuestionó a la inteligencia artificial.

Papa León XIV cuestionó a la inteligencia artificial.
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Por Redacción Caras y Caretas

El papa León XIV manifestó este lunes que "la inteligencia artificial necesita ser desarmada". "La palabra es fuerte, lo sé, pero elegida deliberadamente, porque este momento necesita palabras capaces de llamar la atención, despertar las conciencias e indicar caminos a seguir para la humanidad", indicó el líder religioso.

Papa comparó inteligencia artificial con energía nuclear

Al comparar este asunto con el desarme nuclear, por el que la Iglesia católica también ha abogado en términos de la necesidad de un control público, el sumo pontífice sostuvo que, "en un sentido similar, la inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte".

"Como la energía nuclear, debe estar al servicio de todos y del bien común", afirmó durante la presentación en el Vaticano de la carta encíclica 'Magnifica humanitas' sobre la doctrina social de la Iglesia en tiempos de la inteligencia artificial.

Conciencia y responsabilidad

"Las decisiones sobre la tecnología nunca deben separarse de la conciencia y la responsabilidad. No durmamos como hacen los demás, amonestó el apóstol Pablo. Pero mantengámonos despiertos. Esa vigilancia es necesaria hoy", expresó.

"La paz, no solo la ausencia de guerra, es la justicia en acción, pero cuando la tecnología debilita nuestro sentido crítico, la paz misma está en peligro", advirtió el papa.

FUENTE: RT en Español

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