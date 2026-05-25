El papa León XIV manifestó este lunes que "la inteligencia artificial necesita ser desarmada". "La palabra es fuerte, lo sé, pero elegida deliberadamente, porque este momento necesita palabras capaces de llamar la atención, despertar las conciencias e indicar caminos a seguir para la humanidad", indicó el líder religioso.
Instrumento mortal
"La inteligencia artificial necesita ser desarmada", dijo el Papa León XIV
El papa León XIV instó a liberar la inteligencia artificial de "lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte".