"La inteligencia artificial necesita ser desarmada", dijo el Papa León XIV

Papa comparó inteligencia artificial con energía nuclear

Al comparar este asunto con el desarme nuclear, por el que la Iglesia católica también ha abogado en términos de la necesidad de un control público, el sumo pontífice sostuvo que, "en un sentido similar, la inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte".