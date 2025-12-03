Brasil registra sus niveles más bajos de pobreza y pobreza extrema

Aun así, persisten profundas desigualdades. El Nordeste sigue siendo la región más afectada, con un 39,4% de su población en pobreza, mientras que en el Sur esa proporción es del 11,2%. Las brechas raciales también son marcadas: negros y mestizos presentan tasas de pobreza muy superiores a las de la población blanca. Entre las mujeres, la incidencia es del 24%, por encima del 22,2% registrado entre los hombres.

El informe subraya además el impacto de la seguridad social en la vida de los adultos mayores: sin jubilaciones y pensiones, más de la mitad de las personas de 60 años o más serían pobres.

Brasil sigue entre los países con mayor desigualdad

Pese a los avances, Brasil continúa entre los países más desiguales del mundo y lidera el ranking de “trabajadores pobres” de la OCDE, con un 16,7% de empleados que, aun teniendo trabajo, viven en hogares con ingresos insuficientes. La informalidad y los bajos salarios siguen marcando especialmente a las regiones Norte y Nordeste, donde la pobreza laboral se mantiene como uno de los principales desafíos sociales del país.