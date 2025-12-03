Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad red | Policía | estafas

Operación The Turns

La Policía detuvo a cuatro personas que integraban una red dedicada a millonarias estafas bancarias

La Unidad de Cibercrimen de la Policía detuvo en las últimas horas a cuatro integrantes de un red dedicada a millonarias estafas bancarias por WhatsApp.

Fueron detenidos cuatro ciberestafadores bancarios de una red criminal.
Por Redacción Caras y Caretas

A través de la Unidad de Cibercrimen, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), se dio un nuevo paso en la Operación The Turns, que logró desarticular una red dedicada a estafas bancarias mediante la modalidad de phishing por WhatsApp: cuatro integrantes más de la red fueron detenidos en las últimas horas.

Meses atrás, el Departamento de Delitos Informáticos comenzó una investigación a raíz de múltiples denuncias provenientes de distintos puntos del país. El Director de Cibercrimen, Paulo Rocha, dijo que la primer denuncia fue en el mes de enero en Cerro Largo.

A partir de ahí, se hizo un trabajo de análisis e investigación y se comenzó a individualizar otros casos similares en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Salto, Rivera y Tacuarembó.

El modus operandi de los estafadores

Las víctimas recibían un mensaje que aparentaba ser de un banco.

El mensaje incluía un enlace que reenviaba a un sitio web falso, idéntico al oficial, donde las personas ingresaban sus credenciales sin advertir el engaño.

Con esa información, los delincuentes accedían a las cuentas bancarias y realizaban transferencias y giros no autorizados hacia cuentas pertenecientes a terceros, utilizados como “mulas” para retirar o fraccionar el dinero.

A comienzos del mes de noviembre, la Fiscalía imputó a siete personas que estaban involucradas en la maniobra.

Las nuevas detenciones de la Operación The Turns

El pasado lunes 1° de diciembre, se llevaron adelante dos allanamientos y se logró la detención de F.S.T., de 28 años, y E.R.V.A., de 27 años, quienes se encuentran a disposición de la Justicia.

También se logró incautar:

- 1 arma de fuego tipo revólver.

- 1 cargador.

- 39 municiones.

- 1 pistola de aire comprimido.

- Dispositivos informáticos.

* El monto total vinculado a la maniobra delictiva asciende a 2.465.862 pesos uruguayos y 17.400 dólares americanos.

Canales de Ministerio del Interior para consultar y verificar

El Ministerio del Interior cuenta con un servicio oficial que permite a la ciudadanía consultar y verificar la veracidad de noticias, posibles estafas y otros contenidos que circulan en redes sociales y plataformas digitales.

Correo electrónico: [email protected] o al WhatsApp: 098 111 911.

