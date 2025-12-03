La Policía detuvo a cuatro personas que integraban una red dedicada a millonarias estafas bancarias

El modus operandi de los estafadores

Las víctimas recibían un mensaje que aparentaba ser de un banco.

El mensaje incluía un enlace que reenviaba a un sitio web falso, idéntico al oficial, donde las personas ingresaban sus credenciales sin advertir el engaño.

Con esa información, los delincuentes accedían a las cuentas bancarias y realizaban transferencias y giros no autorizados hacia cuentas pertenecientes a terceros, utilizados como “mulas” para retirar o fraccionar el dinero.

A comienzos del mes de noviembre, la Fiscalía imputó a siete personas que estaban involucradas en la maniobra.

Las nuevas detenciones de la Operación The Turns

El pasado lunes 1° de diciembre, se llevaron adelante dos allanamientos y se logró la detención de F.S.T., de 28 años, y E.R.V.A., de 27 años, quienes se encuentran a disposición de la Justicia.

También se logró incautar:

- 1 arma de fuego tipo revólver.

- 1 cargador.

- 39 municiones.

- 1 pistola de aire comprimido.

- Dispositivos informáticos.

* El monto total vinculado a la maniobra delictiva asciende a 2.465.862 pesos uruguayos y 17.400 dólares americanos.

Canales de Ministerio del Interior para consultar y verificar

El Ministerio del Interior cuenta con un servicio oficial que permite a la ciudadanía consultar y verificar la veracidad de noticias, posibles estafas y otros contenidos que circulan en redes sociales y plataformas digitales.

Correo electrónico: [email protected] o al WhatsApp: 098 111 911.