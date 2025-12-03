Trasladaron a Fernández Albín a prisión de máxima seguridad en Argentina, a la espera de su extradición

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SPFArgentina/status/1994869544662319393&partner=&hide_thread=false Ingresó a la órbita del Servicio Penitenciario Federal Luis Fernández Albín, ciudadano uruguayo acusado de traficar dos toneladas de cocaína y de liderar un ataque contra el domicilio de una fiscal. El que las hace, las paga. pic.twitter.com/efaQjG7VCx — SPFArgentina (@SPFArgentina) November 29, 2025

Las investigaciones en Uruguay

Su captura en Buenos Aires se dio tras una orden de Interpol, en el marco del operativo Nueva Era II, una investigación de la Fiscalía de Estupefacientes de 1er Turno, que ubican a Fernández Albín como principal lugarteniente del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Es investigado por varios cargamentos de cocaína y pasta base decomisados en los últimos años en el país.

Este operativo es la continuación de la Operación Nueva Era, que en agosto derivó en la imputación de cinco personas por el hallazgo de dos toneladas de cocaína en un galpón de Punta Espinillo. Asimismo, mientras Fernández Albín era detenido en Argentina, en Uruguay, la Policía hizo cuatro allanamientos en noviembre y detuvo a tres personas pertenecientes a su organización, entre ellas la esposa del detenido.

Según la investigación fiscal, la organización criminal se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de droga a Europa, además de actividades de lavado de activos.

En ese sentido, el pasado viernes 28 de noviembre se realizó un allanamiento en un Red pagos del barrio La Teja, en busca de documentación que aporte datos para la investigación contra Fernández Albín.

Investigado también por la Justicia argentina

En Argentina, las autoridades investigan también si el uruguayo-argentino tiene vínculos con una banda de narcotráfico que opera en Flores, barrió donde cayó hace dos semanas.

El capo narco fue detenido cuando salía con su mascota de un apartamento ubicado sobre la avenida Rivadavia, donde vivía en el último tiempo. Fernández Albín había llegado a Buenos Aires el 27 de junio pasado, por vía fluvial, cuando todavía no era buscado.

Desde ese momento hasta su detención, viajó al menos dos veces a Uruguay, aunque no hay registros migratorios de sus retornos a Argentina.

Fernández Albín utilizaba otra identidad en Argentina y durante el operativo le fueron incautados dos celulares que podrían contener información clave.

Fernández Albín aguarda su extradición a Montevideo, para lo que se prevé un importante operativo de seguridad.