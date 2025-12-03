54 parejas se casan en Gaza en una boda colectiva entre los escombros.

Cientos de personas acompañaron la celebración, entre familiares, líderes comunitarios y vecinos que se acercaron a saludar a las parejas seleccionadas por sorteo entre 2.651 aspirantes de toda la Franja. Ese número, explicaban los organizadores, es un termómetro claro de la urgencia social, en Gaza, donde la pérdida y la precariedad marcan la vida diaria, el apoyo emocional se ha vuelto tan importante como el humanitario.

Contexto dramático

El contexto, sin embargo, sigue siendo dramático. Aunque rige un alto el fuego desde el 10 de octubre, fuentes locales denuncian que continúan las violaciones del acuerdo por parte del ejército israelí, con nuevos ataques fuera de las zonas de retirada. Las autoridades palestinas —cuyas cifras no pueden verificarse de forma independiente— sostienen que desde octubre de 2023 más de 70.000 personas murieron y 171.000 resultaron heridas, una dimensión del dolor que atraviesa a todo el territorio.