54 parejas se casan en Gaza en una boda colectiva entre los escombros.

En Khan Yunis, una de las ciudades más golpeadas del sur de Gaza, se desarrolló el martes el casamiento masivo de 54 parejas que eligieron celebrar la vida en medio de un paisaje reducido a escombros. La boda colectiva, organizada en la zona residencial devastada de Hamad, fue respaldada por Abu Dabi y enmarcada en la conmemoración del 54º Día de la Unión de los Emiratos Árabes Unidos.
Entre ruinas, banderas palestinas y música tradicional, la ceremonia se convirtió en un gesto político, humanitario y profundamente humano.
Ayuda humanitaria
El evento formó parte de la operación “Gallant Knight 3”, la misión de ayuda emiratí lanzada en noviembre de 2023 y promovida por el presidente Mohamed bin Zayed. El programa suele centrarse en distribución de alimentos y asistencia médica en enclaves prácticamente destruidos, pero esta vez apostó a sostener el tejido emocional de una sociedad agotada por la guerra. Según la agencia Anadolu, la boda se montó sobre un escenario bautizado como “Thawb al-Farah”, el “vestido de la alegría”, un nombre que buscaba contradecir el paisaje hostil que rodeaba a los novios.
Cientos de personas acompañaron la celebración, entre familiares, líderes comunitarios y vecinos que se acercaron a saludar a las parejas seleccionadas por sorteo entre 2.651 aspirantes de toda la Franja. Ese número, explicaban los organizadores, es un termómetro claro de la urgencia social, en Gaza, donde la pérdida y la precariedad marcan la vida diaria, el apoyo emocional se ha vuelto tan importante como el humanitario.
Contexto dramático
El contexto, sin embargo, sigue siendo dramático. Aunque rige un alto el fuego desde el 10 de octubre, fuentes locales denuncian que continúan las violaciones del acuerdo por parte del ejército israelí, con nuevos ataques fuera de las zonas de retirada. Las autoridades palestinas —cuyas cifras no pueden verificarse de forma independiente— sostienen que desde octubre de 2023 más de 70.000 personas murieron y 171.000 resultaron heridas, una dimensión del dolor que atraviesa a todo el territorio.