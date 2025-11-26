Megaoperativo entre Brasil y Uruguay permitió incautar 629 mil cigarrillos de contrabando

La operación se desarrolló en la mañana del pasado martes 25 de noviembre, cuando equipos especializados de Uruguay y Brasil se desplegaron de forma coordinada sobre rutas nacionales de ambos países, con el objetivo de interceptar una camioneta que pretendía ingresar a territorio uruguayo una carga significativa de cigarrillos de contrabando.
Intercepción de camioneta y allanamiento en chacra en la frontera
Tras más de un mes de tareas de inteligencia y vigilancia, se logró la detención de un hombre mayor de edad, poseedor de antecedentes penales, quien transportaba por rutas nacionales 469.000 unidades de cigarrillos marca GIFT (producidos en Paraguay) en una camioneta.
En paralelo, la Policía brasileña llevó a cabo un allanamiento en una chacra ubicada en una zona limítrofe con Uruguay, presunta base de acopio y distribución de la mercadería ilícita.
En el lugar fue detenido un ciudadano uruguayo, identificado como responsable del predio, y se incautó una camioneta, 160.000 unidades de cigarrillos marca GIFT, así como 19 cajas de agro-tóxicos, destinadas a ser comercializadas ilegalmente en territorio brasileño.
El valor total de lo incautado asciende aproximadamente a $U 10.000.000, aseveró Aduanas.
Aduanas destacó cooperación internacional
La DNA destacó que este operativo representa un golpe significativo al contrabando fronterizo, reafirmando el compromiso institucional y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
En el megaoperativo binacional destinado a combatir el contrabando de cigarrillos en ambos países, trabajaron el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), en conjunto con la División Regional Sur (DVS) de la DNA, con el apoyo internacional la Unidad de Represión al Crimen Organizado (DRACO) de Bagé y el apoyo de la Operación Fronteras y Protectores de Frontera.