Megaoperativo entre Brasil y Uruguay permitió incautar 629 mil cigarrillos de contrabando

En paralelo, la Policía brasileña llevó a cabo un allanamiento en una chacra ubicada en una zona limítrofe con Uruguay, presunta base de acopio y distribución de la mercadería ilícita.

En el lugar fue detenido un ciudadano uruguayo, identificado como responsable del predio, y se incautó una camioneta, 160.000 unidades de cigarrillos marca GIFT, así como 19 cajas de agro-tóxicos, destinadas a ser comercializadas ilegalmente en territorio brasileño.

El valor total de lo incautado asciende aproximadamente a $U 10.000.000, aseveró Aduanas.

Aduanas destacó cooperación internacional

La DNA destacó que este operativo representa un golpe significativo al contrabando fronterizo, reafirmando el compromiso institucional y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

En el megaoperativo binacional destinado a combatir el contrabando de cigarrillos en ambos países, trabajaron el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), en conjunto con la División Regional Sur (DVS) de la DNA, con el apoyo internacional la Unidad de Represión al Crimen Organizado (DRACO) de Bagé y el apoyo de la Operación Fronteras y Protectores de Frontera.