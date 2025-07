BRICS, una plataforma de esperanza para el Sur Global

Cooperación económica frente al proteccionismo

Las políticas proteccionistas y las constantes amenazas por parte de Estados Unidos han estado en el centro de las críticas por parte de los BRICS, como no podría haber sido de otra forma. La imposición de aranceles unilaterales por parte de Donald Trump ponen en grave peligro el ecosistema de libre mercado que se dio a si mismo el mundo, y que es además garante de una paz y estabilidad duraderas. Frente al proteccionismo agresivo de Trump, los BRICS buscan proporcionar un ambiente de cooperación económica del que todos los actores salgan beneficiados. Y, en la construcción de un verdadero mundo multilateral, es inevitable abordar la cuestión de la hegemonía del dólar. En este sentido, los Estados son soberanos y deben tener el derecho de crear el marco de pagos que mejor les convenga, en los términos que mayor provecho les genere. Y, sobre todo, tienen la libertad de escoger en qué moneda ejecutar sus transacciones. Las amenazas de Trump de imponer nuevos aranceles a los países que se acojan a los sistemas acordados por los BRICS nos muestran dos cosas: la primera, que Estados Unidos es un país que ejerce su hegemonía, no para construir, sino para achantar a otros y diezmar su soberanía como países libres; y la segunda, que por consiguiente, no puede ser un socio fiable para el Sur Global y los países en vías de desarrollo como sí lo puede ser un país comprometido con el la cooperación económica y la coexistencia pacífica como lo es China y, por extensión, el bloque de los BRICS al completo. Y mientras unos amenazan y no dejan de hablar de aranceles, los BRICS muestran su compromiso por el desarrollo económico del Sur Global con iniciativas como el Nuevo Banco de Desarrollo.