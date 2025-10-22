Canciller argentino presentó su renuncia

El canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó su renuncia al presidente Javier Milei, menos de un año después de haber asumido el cargo y a pocos días de unas elecciones legislativas clave para el futuro del Gobierno, confirmaron este miércoles desde la Cancillería.
La decisión llega tras varios días de cuestionamientos al canciller por parte de activistas digitales cercanos a Milei por su rol en la gestión de la ayuda financiera por parte del Gobierno de Estados Unidos (EEUU).
Las razones de la renuncia
Durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, condicionó la ayuda económica a Argentina a un triunfo de Milei en los comicios de este domingo, algo que generó una caída en los mercados y que fue parcialmente atribuido a Werthein, debido a un presunto fallo de comunicación con Washington.
Según la prensa local, otro de los motivos de la renuncia del canciller fue la inminente asignación de un cargo en el Ejecutivo al principal asesor presidencial, Santiago Caputo.
Werthein, quien se especulaba dejaría efectivamente su cargo después de los comicios del domingo, había asumido como canciller en noviembre de 2024 en reemplazo de Diana Mondino, despedida por Milei tras un voto argentino en favor de Cuba en las Naciones Unidas.
La renuncia de Werthein se suma a la inminente salida del Ejecutivo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que se prevé obtengan escaños en el Parlamento en los comicios.
Veterinario y dueño de El Observador
Werthein, de 69 años, es veterinario de profesión y cuenta con una amplia experiencia como empresario. Es dueño del medio El Observador.
Además, fue presidente del Comité Olímpico Argentino entre 2009 y 2021 y miembro del Comité Olímpico Internacional.
Desde mayo de 2024 hasta su asunción como canciller en noviembre se desempeñó como embajador argentino en EEUU, un cargo muy relevante si se tiene en cuenta el alineamiento incondicional de Milei con Washington y con Israel en materia de política internacional.
Tanto en su rol de embajador como ya luego como canciller, Werthein tuvo un rol clave en los vínculos del Ejecutivo argentino con la Administración de EEUU, país al que Milei viajó trece veces desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023.