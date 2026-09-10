Un hombre estadounidense de 34 años llamado Michael Lines, que fue diagnosticado con un trastorno bipolar tipo I, demandó a la empresa OpenAI después de que varias semanas de interacciones con ChatGPT profundizaran sus delirios religiosos y agravaran un episodio maníaco.
IA, religión y autoeliminación
ChatGPT convenció a un estadounidense de que era Jesucristo y lo alentó a "desconectarse"
El hombre de 34 años demandó a OpenAI después que el chatbot le dijera que era Dios y, finalmente, que debía suicidarse para "volver a casa" con Jesús/ChatGPT.