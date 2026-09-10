Cerimedo sobre Javier Negre: "Es un mercenario de verdad, peor que yo".

-Beller: Pero porqué no vende ella y vos sigues ahí...

-Cerimedo: Primero no quiere. Segundo porque en Madero Media Group (la firma propietaria de LDD) ya no está ella, estoy yo. En eso no está más ella, salió. La sacamos en un momento ( esto ocurrió cuando entró en el gobierno de Milei en ANDIS, al igual que Juan Doe y Ezequiel Acuña). Pero bueno es como un bien ganancial, entonces no voy a seguir vinculado con una empresa, es un quilombo... Aparte me trae problemas: la presidenta de México (Sheinbaum), peleada con Javier Negre, me saca a mí a veces por la mañana como que yo estoy organizando campañas en contra de ella. No sé que poronga...

-Beller: Claro, pagando los platos de todo lo que el otro (por Negre) publica.

-Cerimedo: El otro es bravo, es un mercenario de verdad, es peor que yo viste. Entonces no vale la pena, económicamente deja muy poca plata al año...Y aparte es un quilombo quedarme con esa empresa, es un quilombo. Y esa si no se la voy a dejar, no sé que hará.. Entonces prefiero salirme mediáticamente. Si la dejo, no salgo mediáticamente.

Negre llegó en setiembre de 2024 a Uruguay para la recta final de la campaña electoral de la mano de empresarios puntaesteños y dirigentes nacionalistas. Instaló La Derecha Diario Uruguay y difamó a Yamandú Orsi desde el portal, pero no le fue bien.