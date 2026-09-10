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Mundo Javier Negre | Fernando Cerimedo | peor

Sociedad de Derecha Diario

Cerimedo sobre Javier Negre: "Es un mercenario de verdad, peor que yo".

El operador político preso en Bolivia por intento de femicidio dijo que su exsocio, Javier Negre, que estuvo en la campaña de 2024 en Uruguay, es peor que él.

Javier Negre y Fernando Cerimedo.

Javier Negre y Fernando Cerimedo.
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Por Redacción Caras y Caretas

La sobreviviente del intento de femicidio del consultor argentino, Nadia Beller, explicó al diario Clarín el contexto del audio en el que Fernando Cerimedo detalla porque quería vender su participación en La Derecha Diario a Javier Negre al aducir que al no estar divorciado de Natalia Basil esas acciones resultarían un bien ganancial.

Según Beller, Basil habría tenido la intención de incluir en ese medio a un tal "Nelson, su novio", y que frente a esa situación Cerimedo no quería dejarle esas acciones. Cerimedo también argumentó que no le rentaba seguir en La Derecha Diario por que dejaba poco dinero y Javier Negre lo metía en líos por los ataques a dirigentes como la presidenta Claudia Sheinbaum.

La transcripción de la acusación de Fernando Cerimedo a Javier Negre

-Cerimedo: Todavía es la esposa... Entonces ella es que te dice que la otra quería poner al otro "mamotreto" (por Nelson), y ese "mamotreto" como libertario está peleado con Javier Negre y Juan Doe (Juan Carreira, actual Director de Comunicación Digital de Presidencia), que son los... peleado a muerte. Entonces dije bueno, la vendo, parece que uno de los socios Javier, me parece, y Juan, van a comprarme la participación.

-Beller: Pero porqué no vende ella y vos sigues ahí...

-Cerimedo: Primero no quiere. Segundo porque en Madero Media Group (la firma propietaria de LDD) ya no está ella, estoy yo. En eso no está más ella, salió. La sacamos en un momento ( esto ocurrió cuando entró en el gobierno de Milei en ANDIS, al igual que Juan Doe y Ezequiel Acuña). Pero bueno es como un bien ganancial, entonces no voy a seguir vinculado con una empresa, es un quilombo... Aparte me trae problemas: la presidenta de México (Sheinbaum), peleada con Javier Negre, me saca a mí a veces por la mañana como que yo estoy organizando campañas en contra de ella. No sé que poronga...

-Beller: Claro, pagando los platos de todo lo que el otro (por Negre) publica.

-Cerimedo: El otro es bravo, es un mercenario de verdad, es peor que yo viste. Entonces no vale la pena, económicamente deja muy poca plata al año...Y aparte es un quilombo quedarme con esa empresa, es un quilombo. Y esa si no se la voy a dejar, no sé que hará.. Entonces prefiero salirme mediáticamente. Si la dejo, no salgo mediáticamente.

Negre llegó en setiembre de 2024 a Uruguay para la recta final de la campaña electoral de la mano de empresarios puntaesteños y dirigentes nacionalistas. Instaló La Derecha Diario Uruguay y difamó a Yamandú Orsi desde el portal, pero no le fue bien.

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