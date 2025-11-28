Chile: a 16 días del balotaje el ultraderechista Kast lidera intención de voto con 49%

El candidato presidencial del Partido Republicano de Chile (ultraderecha), José Antonio Kast, lidera la intención de voto de cara a la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre, con un 49%, según la última encuesta de la compañía Tú Influyes publicada este viernes.
"Un 49% de los encuestados votará por José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del 14 de diciembre, mientras que un 34% lo hará por Jeannette Jara, un 14% votará nulo o blanco y un 3% no irá a sufragar", informó la firma a través de su encuesta mensual, Data Influye.
Un 79% de los encuestados señaló que su voto es definitivo, mientras que el resto señaló que no lo tiene definido o que su opción actual podría cambiar.
A su vez, un 41% considera que Kast es quien ha realizado la mejor campaña para el balotaje y solo un 29% afirmó que es Jara, mientras que el resto no se inclina por ninguno.
Voto en noviembre
El estudio también midió la percepción sobre las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre: un 51% se mostró conforme con que el Senado haya quedado prácticamente empatado entre oficialismo y oposición.
La encuesta también evaluó el nivel de respaldo al presidente Gabriel Boric: un 34% aprueba su gestión y un 53% la desaprueba.
Entre las áreas donde los encuestados consideran que el Gobierno mostró mayor debilidad destacan el combate a la delincuencia y los casos de corrupción detectados en el oficialismo.
Oficialismo primero
En la elección presidencial de primera vuelta del 16 de noviembre, la candidata del oficialismo se impuso con un 26% de los votos, pasando al balotaje junto al segundo más votado, Kast, que obtuvo un 23%.
Kast y Jara se enfrentarán este 14 de diciembre en la segunda vuelta y el ganador asumirá el principal cargo del país el 11 de marzo de 2026 por los próximos cuatro años.
(Sputnik)