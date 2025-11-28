Chile: a 16 días del balotaje el ultraderechista Kast lidera intención de voto con 49%

A su vez, un 41% considera que Kast es quien ha realizado la mejor campaña para el balotaje y solo un 29% afirmó que es Jara, mientras que el resto no se inclina por ninguno.

Voto en noviembre

El estudio también midió la percepción sobre las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre: un 51% se mostró conforme con que el Senado haya quedado prácticamente empatado entre oficialismo y oposición.

La encuesta también evaluó el nivel de respaldo al presidente Gabriel Boric: un 34% aprueba su gestión y un 53% la desaprueba.

Entre las áreas donde los encuestados consideran que el Gobierno mostró mayor debilidad destacan el combate a la delincuencia y los casos de corrupción detectados en el oficialismo.

Oficialismo primero

En la elección presidencial de primera vuelta del 16 de noviembre, la candidata del oficialismo se impuso con un 26% de los votos, pasando al balotaje junto al segundo más votado, Kast, que obtuvo un 23%.

Kast y Jara se enfrentarán este 14 de diciembre en la segunda vuelta y el ganador asumirá el principal cargo del país el 11 de marzo de 2026 por los próximos cuatro años.

