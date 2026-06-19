Colombia vota este domingo en un balotaje clave para el rumbo político del país

Votantes habilitados

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó a 41.421.973 ciudadanos para participar en las elecciones presidenciales de 2026, de los cuales 40.007.312 podrán votar en Colombia y 1.414.661 en el exterior.

Del total del padrón electoral, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres.

Para estos comicios se habilitaron 13.742 puestos de votación, de los cuales 13.489 estarán en el territorio nacional y 253 en el exterior, distribuidos en 67 países.

Dentro del país funcionarán 118.346 mesas de votación, distribuidas en puestos urbanos y rurales, mientras que en el exterior la votación se realizará en consulados y sedes autorizadas, con mesas habilitadas durante la semana previa y mayor disponibilidad el domingo de la elección.

En el territorio colombiano, las urnas abrirán el domingo a las 8:00 y cerrarán a las 16:00. A partir de ese momento comenzará el preconteo, un procedimiento informativo que suele ofrecer una tendencia en la misma noche, aunque los resultados oficiales quedan sujetos al escrutinio.

Ciclo progresista

La principal novedad de esta jornada respecto de la del 31 de mayo es que la tarjeta electoral quedó reducida a dos fórmulas presidenciales. La Registraduría informó que se mantendrá el orden definido en el sorteo de la primera vuelta: en la primera casilla figuran Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas, y en la segunda, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Los votantes deberán marcar una sola opción en la tarjeta electoral, ya que cualquier doble marcación invalidará el voto. También estará disponible el voto en blanco, aunque en esta segunda vuelta tiene un valor únicamente político y no implica la repetición de la elección.

La Misión de Observación Electoral dará seguimiento a los riesgos relacionados con la violencia, el constreñimiento al elector, la financiación irregular, el fraude, la desinformación y el uso indebido de recursos públicos.

(Sputnik)