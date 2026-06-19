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Bolivia: tras firmar acuerdo con Rodrigo Paz, la COB comenzó a levantar los bloqueos

Desde el pasado 24 de mayo, Bolivia ha estado envuelta en un verdadero levantamiento popular que a partir de este viernes comienza a ceder.

La COB levanta los bloqueos en las carreteras de Bolivia.

La COB levanta los bloqueos en las carreteras de Bolivia.
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La Central Obrera Boliviana (COB) instruyó la noche del viernes levantar las medidas de presión, como bloqueos de carreteras, luego del acuerdo firmado con el Gobierno para pacificar el país, tras 50 días de protestas en Bolivia.

"No permitamos que nuestro país sufra más, no queremos quedar como los malos de la película. Manifestar a todos nuestros afiliados, la COB es orgánica, a partir de este momento se levantan las medidas de presión a nivel nacional", afirmó el secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, tras la conclusión del diálogo con el presidente Rodrigo Paz.

"Hoy (por el viernes) damos una respuesta al pueblo, es un cierre de ciclo. Estamos comenzando un nuevo ciclo", afirmó por su parte el mandatario tras el diálogo en la ciudad de La Paz, y la firma del acuerdo.

La COB movilizada

Los mineros y campesinos afiliados a la Central Obrera de Bolivia (COB) mantuvieron sitiadas a las ciudades de El Alto y La Paz, cortando el abastecimiento de alimentos con bloqueos de rutas.

"Tendremos que cambiar cosas en el Gobierno para entender mejor el futuro, ustedes nos orientaron. Hay que escuchar otros sectores. Esa palabra, "reconciliación", tiene más fortaleza que nunca", expresó el mandatario.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, dijo que se lograron acuerdos para levantar las protestas sociales y trabajar en mesas técnicas las demandas del sector.

"Hoy creemos que hemos llegado a un punto que el país está esperando, el país espera humo blanco. Ya hemos analizado los puntos, se han determinado correcciones, se solucionó", afirmó el líder sindical.

Los ministros del Gobierno boliviano y los sectores movilizados abordarán las peticiones de la COB en mesas técnicas, a partir del 24 de junio.

Levantan bloqueos

Tras el acuerdo, se prevé que los bloqueos de carreteras y protestas cesen, y se trabaje en la reactivación económica del país.

Las protestas comenzaron el 1 de mayo impulsadas por demandas sectoriales de mineros y campesinos, como la importación de gasolina de mejor calidad y aumentos salariales, pero con el paso de las semanas escalaron hasta incluir la exigencia de renuncia del presidente.

El acuerdo llega tras 50 días de movilizaciones, que dejaron 15 fallecidos por falta de atención médica en carreteras bloqueadas y pérdidas estimadas en U$S 2.760 millones para el sector industrial.

El Gobierno y los sectores movilizados abordarán las peticiones de la COB en mesas técnicas, a partir del 24 de junio.

(Sputnik)

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