"Si el presidente recibió a los camioneros, puede recibir a los docentes"

Dalmao sostuvo que es imposible “pensar una mejora educativa sin recursos adicionales”. A su juicio, cualquier proyecto pedagógico requiere financiamiento para concretarse y advirtió que, si el presupuesto se mantiene sin incrementos, la administración terminará redistribuyendo recursos escasos entre distintas áreas, sin resolver los problemas de fondo.

El dirigente también cuestionó los argumentos del Ministerio de Economía sobre las restricciones fiscales y el contexto internacional. Consideró que la discusión sobre la disponibilidad de recursos es “esencialmente política” y defendió la postura del PIT-CNT de impulsar mecanismos de redistribución que permitan aumentar la inversión social, especialmente el 1%.

El dirigente también cuestionó de forma directa el enfoque económico del gobierno y rechazó la idea de que no existan recursos para incrementar la inversión educativa. Según sostuvo, la riqueza "se crea socialmente y unos pocos se la apropian", por lo que la discusión presupuestal expresa en realidad una decisión política sobre cómo distribuir esos recursos. A su juicio, "cambiar determinadas reglas de juego que favorecen a unos pocos y perjudican a la mayoría" depende exclusivamente de la voluntad del gobierno, por lo que consideró insuficientes las explicaciones basadas en la incertidumbre internacional o en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.

Dalmao relativizó la polémica generada por la donación de la camioneta oficial anunciada por el presidente Yamandú Orsi. Si bien Fenapes cuestionó públicamente ese tipo de gestos simbólicos, el dirigente sostuvo que el problema central no pasa por ese episodio. "Después toda la discusión se centra en la camioneta", señaló, para agregar que lo verdaderamente importante es determinar cuánto dinero recibirá la educación en el próximo presupuesto. "Lo de la camioneta es una discusión que no cambia nada; lo que cambia es si ahora el presupuesto de la educación aumenta o no", afirmó.

En paralelo, Fenapes reclama una reunión con Yamandú Orsi. Dalmao señaló que el mandatario, por su condición de docente, debería recibir a los sindicatos de la enseñanza para discutir directamente el presupuesto educativo. Aunque reconoció diferencias con la actual administración, valoró que exista una relación más abierta al diálogo que durante el gobierno anterior, al que acusó de promover mecanismos de control, vigilancia y confrontación con los gremios docentes.

Congreso Nacional de Educación: un desafío tras cinco años sin convocatoria

Otro de los ejes de trabajo del sindicato será la preparación del IV Congreso Nacional de Educación, convocado nuevamente tras cinco años sin realizarse.

El vicepresidente de Fenapes, Gustavo Hellbusch, señaló que la organización del congreso representa un desafío importante, especialmente para una generación de militantes sindicales que nunca participó de una instancia de estas características. Según explicó, el objetivo de la federación es estar presente en la mayor cantidad posible de asambleas territoriales que se desarrollarán en todo el país.

Hellbusch recordó que el primer Congreso Nacional de Educación, realizado en 2006, generó grandes expectativas porque precedió a la elaboración de la Ley General de Educación. Sin embargo, sostuvo que parte del entusiasmo se perdió cuando varios de los planteos surgidos de aquel proceso no quedaron reflejados en la normativa finalmente aprobada. Esa situación, afirmó, incidió en la menor participación que tuvieron las ediciones posteriores.

A pesar de esos antecedentes, aseguró que existe un renovado interés por esta cuarta edición, especialmente entre las organizaciones sindicales de la enseñanza.

Fenapes y la autonomía

Uno de los temas que Fenapes buscará impulsar será la discusión sobre la autonomía y el cogobierno de la educación pública. Hellbusch adelantó que la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza promoverá la revisión de la Ley de Educación para avanzar en esa dirección y que el debate incluirá también la creación de una Universidad de la Educación con autonomía y cogobierno. “Ya estamos planteando la necesidad de reformular la Ley de Educación para garantizar la autonomía y el cogobierno”, señaló.

El dirigente destacó además que el movimiento estudiantil forma parte de la organización del congreso, tanto a través de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay como de representantes de la educación media.

La discusión se estructurará en cuatro grandes ejes: la educación como derecho, la participación en el sistema educativo, la educación a lo largo de toda la vida y el impacto de la virtualidad y la inteligencia artificial, abordando tanto sus oportunidades como los desafíos que plantean para el sistema educativo.