Según Lula, la caída se produjo mientras se cortaba las uñas en el baño del Palacio de Alvorada. “Estaba sentado en un banco en el que siempre me sentaba. Cuando fui a guardar el estuche [con el kit para cortar uñas], en lugar de moverme con el banco, simplemente me moví con mi cuerpo. Bueno, aquí está la cosa: no había más espacio, o sea mi trasero no levitaba, entonces me caí y me golpeé la cabeza”, relató.