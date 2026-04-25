¿Qué esconde la visita de Peter Thiel a Javier Milei en Argentina?

“Cualquier servicio de este tipo debería ser debatido en el Congreso”, señalan, subrayando la necesidad de transparencia institucional frente a herramientas tecnológicas con alto impacto en la gestión pública y la vida privada de los ciudadanos.

Soberanía de datos en cuestión

Uno de los ejes centrales del debate es el concepto de “soberanía de datos”. Según los analistas, plataformas como Palantir operan recolectando información de múltiples fuentes —desde sistemas de geolocalización hasta registros financieros y actividad en redes sociales— para luego procesarla mediante inteligencia artificial.

Este modelo plantea un riesgo estructural: los Estados podrían volverse dependientes de empresas extranjeras que concentran y gestionan datos estratégicos. “Recolectan datos tan sensibles que finalmente los Estados quedan atados a estas empresas”, advierten, lo que podría limitar la autonomía en la toma de decisiones.

La preocupación no es meramente técnica, sino política. El control de datos masivos se traduce en capacidad de influencia, monitoreo y, potencialmente, vigilancia sobre la población.

Posible acuerdo con Javier Milei

El funcionamiento de estas plataformas se basa en la llamada “minería de datos”, una práctica que permite identificar patrones, predecir comportamientos y generar perfiles a partir de información dispersa. En el caso de Palantir, se trata de integrar datos provenientes de cámaras, GPS, transacciones y redes sociales en sistemas centralizados.

Para los críticos, este enfoque implica el uso extensivo de datos personales, muchos de ellos de carácter privado. “Se meten con lo que se llama la soberanía de datos, que son datos de todos nosotros”, sostienen, advirtiendo que el traspaso de esa información a compañías extranjeras abre interrogantes sobre quién controla realmente esos recursos.

Palantir Technologies

Más allá del aspecto tecnológico, el eventual acuerdo tiene implicancias políticas de largo alcance. La incorporación de sistemas de vigilancia y análisis masivo de datos puede redefinir la relación entre el Estado y la ciudadanía, especialmente en contextos donde los marcos regulatorios aún son débiles o insuficientes.

En este escenario, los especialistas coinciden en que cualquier iniciativa de este tipo debería estar acompañada de mecanismos claros de control democrático, auditorías independientes y garantías sobre el uso, almacenamiento y protección de los datos.

La discusión recién comienza, pero pone sobre la mesa un dilema central del siglo XXI: cómo equilibrar innovación tecnológica, seguridad y derechos individuales sin comprometer la soberanía de los Estados ni la privacidad de las personas.