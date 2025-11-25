Ganancias proyectadas: El organismo también indicó que el Reino Unido planea incrementar el suministro de vehículos aéreos no tripulados (drones) a Ucrania, previendo que las ganancias totales de estos envíos superen los 6.000 millones de dólares.

Temor a la paz y "alternativa de seguro" contra Trump

El SVR asegura que Londres "teme" que sus planes de obtener beneficios económicos del conflicto puedan ser frustrados por la "actividad pacificadora de Donald Trump".

Ante este escenario, la inteligencia rusa afirma que los británicos han preparado una "alternativa de seguro", consistente en la fabricación de planes para resucitar los "expedientes falsos" del exagente del servicio secreto británico Christopher Steele. Estos expedientes contendrían acusaciones contra el jefe de la Casa Blanca y su familia sobre supuestos "enlaces con los servicios especiales soviéticos y rusos".

Vaticinio de la inteligencia de Rusia

Finalmente, el SVR estima como "poco probable" que Londres logre su objetivo con esta táctica, vaticinando que el expresidente Trump responderá a las insinuaciones falsas y desmentidas. El comunicado concluye señalando que la propia evolución de la situación en el teatro de la guerra forzará a los británicos a buscar una sustitución a los beneficios económicos generados por el conflicto ucraniano.