Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Reino Unido | Rusia | Donald Trump

Lucro

¿Cómo hace Reino Unido para ganar dinero con el conflicto en Ucrania?

Según valoraciones de la inteligencia exterior de Rusia, el complejo militar industrial de Reino Unido ha sacado un provecho millonario de la guerra.

Reino Unido en Ucrania

Reino Unido en Ucrania
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha señalado que Reino Unido bucsca prolongar activamente el conflicto en Ucrania por motivos de lucro económico. Según el organismo, los ingresos generados por la guerra estarían actuando como un factor crucial para "salvar la economía británica de un fracaso", de acuerdo a RT.

El complejo militar-industrial como "locomotora nacional"

El SVR sostiene que las empresas del complejo militar-industrial británico, consideradas "problemáticas" en el pasado, se han transformado en la "locomotora" de la industria nacional gracias a la guerra. Este interés económico sería la principal razón por la cual Londres no busca el cese de las hostilidades y presiona a sus socios para buscar una "derrota estratégica a Moscú".

Contratos millonarios: La inteligencia rusa señala específicamente a compañías armamentísticas como BAE Systems y Thales UK, las cuales estarían manejando contratos por un valor aproximado de 1.000 millones de libras esterlinas para la producción de equipo militar destinado al régimen de Kiev.

Ganancias proyectadas: El organismo también indicó que el Reino Unido planea incrementar el suministro de vehículos aéreos no tripulados (drones) a Ucrania, previendo que las ganancias totales de estos envíos superen los 6.000 millones de dólares.

Temor a la paz y "alternativa de seguro" contra Trump

El SVR asegura que Londres "teme" que sus planes de obtener beneficios económicos del conflicto puedan ser frustrados por la "actividad pacificadora de Donald Trump".

Ante este escenario, la inteligencia rusa afirma que los británicos han preparado una "alternativa de seguro", consistente en la fabricación de planes para resucitar los "expedientes falsos" del exagente del servicio secreto británico Christopher Steele. Estos expedientes contendrían acusaciones contra el jefe de la Casa Blanca y su familia sobre supuestos "enlaces con los servicios especiales soviéticos y rusos".

Vaticinio de la inteligencia de Rusia

Finalmente, el SVR estima como "poco probable" que Londres logre su objetivo con esta táctica, vaticinando que el expresidente Trump responderá a las insinuaciones falsas y desmentidas. El comunicado concluye señalando que la propia evolución de la situación en el teatro de la guerra forzará a los británicos a buscar una sustitución a los beneficios económicos generados por el conflicto ucraniano.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar