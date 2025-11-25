Ratificaron fallo y Bolsonaro comenzó a cumplir condena en la cárcel

Bolsonaro se encuentra en una sala reservada para autoridades y cuenta con una cama, una mesa y una televisión, y sólo sus abogados y su equipo médico están autorizados a visitarle sin aviso previo.

Otros cumplen condena

Además del líder ultraderechista el juez también determinó que empiecen a cumplir pena otros condenados por la conspiración golpista.

Los generales del Ejército y exministros de Defensa y del Gabinete de Seguridad Institucional, Paulo Sérgio Nogueira y Augusto Heleno, respectivamente, fueron arrestados y trasladados al Comando Militar del Planalto, en el centro de Brasilia, donde cumplirán penas de 19 y 21 años.

El excomandante de la Marina Almir Garnier, que puso el armamento y las tropas de esa fuerza a disposición de los planes golpistas de Bolsonaro cumplirá 24 años de cárcel en la Estação Radio da Marinha, también en Brasilia.

El exministro de Justicia Anderson Torres, en cuya casa la policía encontró un borrador del decreto que acabaría con la democracia en Brasil, cumplirá su sentencia de 24 años de cárcel en la prisión de máxima seguridad de Papuda, a las afueras de la capital.

General a prisión

Finalmente, el general Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil y candidato a vicepresidente de Bolsonaro en las elecciones que perdieron en 2022, cumplirá 26 años de cárcel en la División del Ejército de la Vila Militar de Río de Janeiro.

En realidad, Braga Netto, considerado el cerebro de la operación, está preso desde diciembre del año pasado en este recinto militar de forma preventiva, porque la Justicia entendió que estaba intentando obstruir la investigación.

Se trata de la primera vez en que Brasil encarcela a militares de alto grado acusados de golpismo, algo que no ocurrió ni siquiera tras la dictadura militar (1964-1985).

