El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dará un mensaje en las próximas horas al país para informar sobre el retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para colaborar con la lucha antidrogas en este país sudamericano, confirmó este lunes la vocera gubernamental Carla Faval.
Polémica en el país andino
Presidente de Bolivia pondrá fecha de retorno de la DEA al país
Se prevé que el mandatario boliviano también informe sobre la reposición de embajadores de EEUU, tras la expulsión del último diplomático en 2008.