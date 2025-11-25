Presidente de Bolivia pondrá fecha de retorno de la DEA al país

Morales había dicho el pasado mes de octubre, cuando ya se hablaba sobre el posible regreso de dicha agencia estadounidense, que "por Constitución" la DEA no puede operar en Bolivia ya que la misma Carta Magna boliviana prohíbe la presencia de extranjeros armados en su territorio.

La victoria de Rodrigo Paz

El centrista Rodrigo Paz ganó el balotaje del 19 de octubre en Bolivia con el 54,96 por ciento de los votos válidos y gobernará el país desde el 2025 al 2030, tras dos décadas de Gobierno de la izquierda.

El 8 de noviembre, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a la ciudad de La Paz, sede del poder político boliviano, con una delegación para gestionar el acercamiento entre ambos países, con motivo del acto de posesión de Paz.