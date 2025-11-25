Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Bolivia | DEA | Rodrigo Paz

Polémica en el país andino

Presidente de Bolivia pondrá fecha de retorno de la DEA al país

Se prevé que el mandatario boliviano también informe sobre la reposición de embajadores de EEUU, tras la expulsión del último diplomático en 2008.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el regreso de la agencia antidrogas norteamericana.
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dará un mensaje en las próximas horas al país para informar sobre el retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para colaborar con la lucha antidrogas en este país sudamericano, confirmó este lunes la vocera gubernamental Carla Faval.

"El presidente Rodrigo Paz saldrá en un comunicado al país para informar los detalles y darles cada una de las necesidades, en torno al retorno de la DEA, fechas y los trabajos en torno a la agenda internacional", explicó Faval en conferencia de prensa.

Se tiene previsto que el mandatario boliviano también informe sobre la reposición de embajadores con EEUU, tras la expulsión de Philip Goldberg en 2008 por el expresidente Evo Morales (2006-2019) por intromisión política.

Morales había dicho el pasado mes de octubre, cuando ya se hablaba sobre el posible regreso de dicha agencia estadounidense, que "por Constitución" la DEA no puede operar en Bolivia ya que la misma Carta Magna boliviana prohíbe la presencia de extranjeros armados en su territorio.

La victoria de Rodrigo Paz

El centrista Rodrigo Paz ganó el balotaje del 19 de octubre en Bolivia con el 54,96 por ciento de los votos válidos y gobernará el país desde el 2025 al 2030, tras dos décadas de Gobierno de la izquierda.

El 8 de noviembre, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a la ciudad de La Paz, sede del poder político boliviano, con una delegación para gestionar el acercamiento entre ambos países, con motivo del acto de posesión de Paz.

FUENTE: Sputnik

