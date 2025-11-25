Hacete socio para acceder a este contenido

Política Bergara | PIT-CNT | inversiones

Debate

Bergara se pronunció sobre la propuesta de gravar al 1% más rico

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, evaluó la iniciativa del PIT-CNT de gravar al 1% más rico y opinó sobre el impacto que podría tener en las inversiones.

Mario Bergara, intendente de Montevideo.&nbsp;

Mario Bergara, intendente de Montevideo. 

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Durante una entrevista con la diaria Radio, el jerarca señaló que se trata de “un cambio paramétrico en la estructura tributaria ya existente” y que, en ese sentido, le parece “una propuesta razonable”. Agregó que el esquema presentado ahora cuenta con elaboración técnica suficiente: “Antes sonaba un poco más a eslogan; ahora creo que hay un trabajo presentado de manera más seria en cuanto a darle la forma al asunto”.

Bergara recordó que durante los gobiernos frenteamplistas ya se habían aplicado incrementos de tasas en tributos como el IRPF para las franjas más altas de ingresos, por lo que evaluar un ajuste similar en el Impuesto al Patrimonio no le resulta improcedente. “Plantearse un aumento de tasa para un cierto rango en el impuesto al patrimonio me parece un formato razonable”, afirmó, y consideró que el gobierno “seguramente va a analizar” esta propuesta.

Impacto en las inversiones

Consultado sobre las advertencias del ministro de Economía y Finanzas, Javier Odone, quien expresó que una medida de este tipo podría desalentar inversiones o ahuyentar capitales extranjeros, Bergara relativizó ese riesgo: “A veces, cuando se plantea más en términos de disputa política o ideológica, puede haber algún ruido”. Sin embargo, remarcó que, presentada dentro de los marcos vigentes, no tendría efectos negativos: “Planteado con la seriedad de la estructura tributaria actual, no creo que una propuesta de este tipo sea espanta inversión”.

Temas

