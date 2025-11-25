El intendente de Montevideo, Mario Bergara, compartió su postura de crear una sobretasa del Impuesto al Patrimonio para las Personas Físicas (IPPF),de mayor riqueza, iniciativa presentada este lunes por el PIT-CNT en el Paraninfo de la Universidad de la República y conocida popularmente como “gravar al 1% más rico”.
Debate
Bergara se pronunció sobre la propuesta de gravar al 1% más rico
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, evaluó la iniciativa del PIT-CNT de gravar al 1% más rico y opinó sobre el impacto que podría tener en las inversiones.