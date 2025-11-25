En el día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres miles marcharon por 18

Datos recientes indican que cada 11 días, una mujer fue asesinada o tuvo un intento durante estos 10 últimos meses del año. Entre enero y setiembre de este año, 161 mujeres y 207 niños, niñas y adolescentes fueron protegidos en los distintos dispositivos de atención 24 horas.

Razones para marchar

"Estamos marchando por todas las mujeres, por los niños, las niñas, los adolescentes que están sufriendo violencia (...) en silencio, con respeto, vestidas de negro como hace 15 años marchamos. Mujeres de Negro ha sido pionera en lo que es esta marcha y con apoyo de la Red Uruguaya contra la Violencia doméstica y Sexual que nosotras integramos venimos haciendo esta marcha durante todo este tiempo", dijo Teresa Herrera en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Desde Plataforma Vía 8M reclamaron mayor compromiso por parte del Estado. "Sin inversión no se puede avanzar. La sociedad está cada vez más violentada, cada vez sufriendo más", dijo Nadie Dos Santos, que agregó: "Nosotros lo que pedimos es que sea real que del papel, de la práctica se piense en políticas integrales y efectivamente que haya un compromiso. No damos más (...) queremos que seamos escuchadas, que seamos tenidas en cuenta, que los espacios de diálogo que se abren por parte del gobierno que sean efectivos, que sean cotidianos, que no se quede solamente en un compromiso político".