Crisis en Colombia: Petro convoca consulta popular para promover reformas sociales

De acuerdo con Petro, el Congreso está llevando a cabo un "bloqueo institucional" contra el voto popular de 2022.

El Presidente @petrogustavo anunció que el Gobierno Nacional convocará al pueblo colombiano a decidir sobre la Reforma Laboral y la Reforma a la Salud a través de una consulta popular.

"Ahora vuelve a pasar por el Senado en su plenaria. No querían que este proyecto pasara, no para definir el contenido del proyecto, sino para decidir si se convoca al pueblo o no", reclamó.

Petro y la dictadura

El presidente calificó el hundimiento de la reforma laboral como una "dictadura" e hizo un llamado al pueblo, pues, según él, "es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura".

Por último, insistió en que el acuerdo nacional que propuso, una vez llegó al poder, "fracasó".

"Pensaron que era que nos arrodillamos y eso no es así. El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular, pero al bloqueo se le responde con democracia real", insistió el presidente.

El discurso del mandatario subió de tono el martes luego de conocerse que ocho congresistas firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima.

(Sputnik)