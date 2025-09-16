¿Cuáles son los objetivos de las maniobras militares entre Rusia y Bielorrusia?

Durante una visita al campo de entrenamiento de Múlino, Putin inspeccionó el despliegue de tropas y equipo. Resaltó la magnitud del evento, que involucró a 100,000 militares y 10,000 sistemas de armas y equipos. Las maniobras se realizaron en 41 campos de entrenamiento y en los mares Báltico y de Barents, demostrando el uso de tecnología militar moderna en un entorno de combate simulado.