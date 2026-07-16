Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Más Barrio | llamados | Programa

Hasta el 31 de julio

Programa Más Barrio abrió llamados laborales en distintas partes del país

Gobierno contratará trabajadores sociales y arquitectos para tareas territoriales del programa Más Barrio en el área metropolitana, Rivera, Durazno y Maldonado.

Plan Más Barrio en Cerro Norte.

Plan Más Barrio en Cerro Norte.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Impulsado por el Poder Ejecutivo, Más Barrio es un programa de alcance nacional orientado a actuar de forma transversal en aquellos lugares del territorio nacional donde se concentran mayores niveles de vulnerabilidad, exclusión socioterritorial y violencia, procurando lograr transformaciones integrales.

El programa actúa de forma simultánea en la transformación de los espacios públicos, el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia, las condiciones habitacionales y el trabajo con la comunidad.

Extensión del Plan Más Barrio a Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera

Uno de sus pilares es consolidar una mayor presencia del Estado en el territorio a través de un acompañamiento sostenido. Por ese motivo, este año se extenderá a zonas de Montevideo, Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera.

Para garantizar este despliegue, se conformarán equipos técnicos que trabajarán en cada barrio. En este marco, se abrieron llamados laborales para contratar cuatro trabajadores sociales y cuatro arquitectos.

Postulaciones en Uruguay Concursa

Trabajador/a Social Metropolitano (FISU) - Lista de Prelación - Varias Localidades

Arquitecta/o - Área Metropolitana (FISU) - Lista de Prelación - Varias Localidades

Trabajador/a Social - Rivera (FISU) - Lista de Prelación

Arquitecto/a -Territorio Rivera (FISU) - Lista de Prelación

Trabajador/a Social - Durazno (FISU) - Lista de Prelación

Arquitecta/o -Territorio Durazno (FISU) - Lista de Prelación

Trabajador/a Social - Maldonado (FISU) - Lista de Prelación

Arquitecto/a- Territorio Maldonado(FISU) - Lista de Prelación

Temas

Te puede interesar