Impulsado por el Poder Ejecutivo, Más Barrio es un programa de alcance nacional orientado a actuar de forma transversal en aquellos lugares del territorio nacional donde se concentran mayores niveles de vulnerabilidad, exclusión socioterritorial y violencia, procurando lograr transformaciones integrales.
Hasta el 31 de julio
Programa Más Barrio abrió llamados laborales en distintas partes del país
Gobierno contratará trabajadores sociales y arquitectos para tareas territoriales del programa Más Barrio en el área metropolitana, Rivera, Durazno y Maldonado.