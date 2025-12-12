Cuba denunció recrudecimiento de la guerra económica por parte de EE.UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció el reciente operativo militar de Estados Unidos (EE.UU) contra un buque petrolero que navegaba en aguas internacionales próximas a Venezuela. En una declaración oficial fechada el 12 de diciembre, la cancillería calificó el episodio como un hecho que “constituye una violación grave del Derecho Internacional”.
Según el comunicado, el asalto ocurrido el 10 de diciembre representa un “acto de piratería y terrorismo marítimo” que desconoce instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. El MINREX afirmó que Washington “es responsable por la comisión de estos delitos, que dañan a la comunidad internacional en su conjunto”.
Presiones sobre Venezuela
La cancillería situó este episodio en una escalada de presiones para obstaculizar el comercio de recursos naturales venezolanos. Recordó que, durante el primer mandato de Donald Trump, se promovieron acciones para perseguir embarcaciones que transportaban combustible hacia la isla. En el texto se señala que esta política “persiste y se agrava ahora con el uso de la fuerza militar para intentar imponer su dominio sobre nuestra América”.
Repercusiones en Cuba
El gobierno cubano advirtió que estas medidas inciden directamente en su abastecimiento energético y profundizan la presión económica ejercida por Washington. De acuerdo con la declaración, las restricciones impactan “en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo”.
El pronunciamiento también vinculó el operativo con una visión geopolítica que describió como la aplicación del “corolario Trump de la Doctrina Monroe”, al considerar que contraviene la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Para La Habana, lo ocurrido “demanda la condena universal”.