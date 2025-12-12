Cuba denunció recrudecimiento de la guerra económica por parte de EE.UU.

Según el comunicado, el asalto ocurrido el 10 de diciembre representa un “acto de piratería y terrorismo marítimo” que desconoce instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. El MINREX afirmó que Washington “es responsable por la comisión de estos delitos, que dañan a la comunidad internacional en su conjunto”.