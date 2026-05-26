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Mundo

¿de qué hablaron?

Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula, se reunió con Trump en la Casa Blanca

Según la prensa brasileña, Flávio Bolsonaro pretendía convencer a Trump de clasificar a las facciones del narcotráfico de Brasil de organizaciones terroristas.

Flávio Bolsonaro se reunió con Trump.

Flávio Bolsonaro se reunió con Trump.

 @FlavioBolsonaro
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El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y principal candidato de la derecha en las elecciones que Brasil celebrará en octubre, se reunió este martes con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El propio Flávio Bolsonaro publicó una fotografía de ambos en sus redes sociales: él de pie, junto a Trump sentado en la mesa del despacho oval.

Por el momento, ni el senador ni sus portavoces informaron del contenido o la duración de la reunión.

También se fotografiaron con Trump el exdiputado Eduardo Bolsonaro, y Paulo Figueredo, un bloguero muy influyente en la escena de la extrema derecha brasileña.

Según la prensa brasileña, Flávio Bolsonaro pretendía conversar con Trump para convencerle de que EEUU clasifique a las facciones del narcotráfico de Brasil como organizaciones terroristas y para garantizar la libertad de expresión en las plataformas digitales y redes sociales.

Flávio Bolsonaro comprometido

La reunión tiene lugar pocos días después de que surgieran informaciones comprometedoras que vinculan a Flávio Bolsonaro al escándalo del Banco Master, lo que erosionó su popularidad y provocó una ligera caída en intenciones de voto, según las encuestas más recientes.

También se produce después de que el 7 de mayo el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniera con Trump en la Casa Blanca, una reunión que el Gobierno consideró un éxito.

(Sputnik)

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