El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y principal candidato de la derecha en las elecciones que Brasil celebrará en octubre, se reunió este martes con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca.
¿de qué hablaron?
Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula, se reunió con Trump en la Casa Blanca
Según la prensa brasileña, Flávio Bolsonaro pretendía convencer a Trump de clasificar a las facciones del narcotráfico de Brasil de organizaciones terroristas.