Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula, se reunió con Trump en la Casa Blanca

También se fotografiaron con Trump el exdiputado Eduardo Bolsonaro, y Paulo Figueredo, un bloguero muy influyente en la escena de la extrema derecha brasileña.

Según la prensa brasileña, Flávio Bolsonaro pretendía conversar con Trump para convencerle de que EEUU clasifique a las facciones del narcotráfico de Brasil como organizaciones terroristas y para garantizar la libertad de expresión en las plataformas digitales y redes sociales.

Flávio Bolsonaro comprometido

La reunión tiene lugar pocos días después de que surgieran informaciones comprometedoras que vinculan a Flávio Bolsonaro al escándalo del Banco Master, lo que erosionó su popularidad y provocó una ligera caída en intenciones de voto, según las encuestas más recientes.

También se produce después de que el 7 de mayo el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniera con Trump en la Casa Blanca, una reunión que el Gobierno consideró un éxito.

(Sputnik)