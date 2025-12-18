Dadong Hai, uno de los destinos de playa más emblemáticos de Sanya, es reconocido por su costa de arena blanca, palmeras y un entorno natural que combina belleza paisajística con un ambiente vibrante junto al mar. Este escenario turístico se convierte hoy en telón de fondo de un acontecimiento clave para el desarrollo económico de China.
Desde China para Caras y Caretas
Dadong Hai y Hainan: turismo y apertura económica en un mismo horizonte
Hainan combina su atractivo turístico con un nuevo modelo aduanero que amplía la apertura económica de China y busca atraer inversión y comercio internacional.