Mundo Dadong Hai | Hainan |

Desde China para Caras y Caretas

Dadong Hai y Hainan: turismo y apertura económica en un mismo horizonte

Hainan combina su atractivo turístico con un nuevo modelo aduanero que amplía la apertura económica de China y busca atraer inversión y comercio internacional.

Dadong Hai, uno de los destinos de playa más emblemáticos de Sanya.

Por Redacción Caras y Caretas

Dadong Hai, uno de los destinos de playa más emblemáticos de Sanya, es reconocido por su costa de arena blanca, palmeras y un entorno natural que combina belleza paisajística con un ambiente vibrante junto al mar. Este escenario turístico se convierte hoy en telón de fondo de un acontecimiento clave para el desarrollo económico de China.

Hainan

Este 18 de diciembre, la isla de Hainan marca un nuevo hito en la historia de la apertura de alto nivel del país al comenzar a operar como una zona aduanera especial basada en un sistema de “dos líneas”. Este modelo establece, por un lado, una línea internacional abierta compuesta por ocho puertos, diseñada para facilitar la entrada de mercancías procedentes del exterior mediante procedimientos simplificados y un catálogo de arancel cero que se amplía significativamente: del 21 % a cerca del 74 % de las partidas de importación.

Por otro lado, se implementa una línea doméstica regulada, integrada por diez puertos que conectan la isla con la parte continental de China. Esta segunda línea tiene como objetivo garantizar el control fiscal y la seguridad de las mercancías que circulan entre Hainan y el resto del país. Ambas estructuras se complementan con un sistema de libre circulación dentro de la isla para personas y bienes, lo que refuerza la eficiencia logística y la integración económica interna.

Atracción de inversión

El diseño de este esquema busca atraer inversión extranjera y nacional, proteger el mercado interno y ofrecer un entorno regulatorio claro y atractivo para las empresas que decidan instalarse en Hainan, con la ventaja adicional de operar de cara al vasto mercado continental chino.

Con playas icónicas como Dadong Hai y un marco económico cada vez más abierto, Hainan se proyecta no solo como un destino turístico de primer nivel, sino también como un polo estratégico para el comercio y la inversión en la nueva etapa de apertura china.

Por: Geng Yujing, CGTN en español, para Caras y Caretas.

