Se llevó a cabo la primera reunión de la coordinación de los partidos de la coalición.

Mieres subrayó que más allá de esta mesa de coordinación, también existe un ámbito de este mismo estilo en el Parlamento, donde las respectivas bancadas de los partidos de la CORE "ya están coordinando desde hace unos meses".

Delgado: "Darle un mensaje a la gente que la Coalición existe"

Por su parte, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo en dicha conferencia que se había reclamado un espacio de coordinación de la CORE.

"Nos parece fundamental darle un mensaje a la gente que la Coalición existe, que la Coalición vive, que hay coalición, y que en realidad empezamos por lo primero, que es la coordinación de sintonías en posiciones políticas", dijo Delgado, y adelantó que a partir del próximo año se irá viendo que en las reuniones que la CORE mantenga se definan "algunas posiciones firmes" sobre temas de coyuntura.

Ojeda: "Claro, concreto, firme: hay coalición"

En tanto, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que en la reunión no se conversó ningun tema vinculado a lo electoral.

"Lo que tenemos que hacer es tener es justamente un mensaje político claro de la ciudadanía, que es que hay coalición, porque hay un grupo de partidos políticos que manteniendo su identidad tienen ideas, programas que los une y que han gobernado juntos cinco años y que están lejos de la próxima campaña, empiezan a planificar su propia narrativa, empiezan a fortalecer una identidad de coalición que en nada ataca la identidad de los partidos", dijo Ojeda.

En cuanto a la ausencia de representantes de Cabildo Abierto, el dirigente colorado manifestó que el partido liderado por Guido Manini Ríos "tiene la puerta abierta de esta coalición de par en par, las 24 horas del día".

"Ellos mismos han sido claros al decir por ahora no, el tiempo dirá. Obviamente no lo vamos a estar invitando todos los días a algo que nos dijo que no iban a participar, pero lo que quiero es destraumatizar el tema rápidamente", manifestó Ojeda.

"Si esa decisión cambia, lo que queremos decirles desde aquí es que tienen la puerta abierta para formar parte de este espacio, si es que decide hacerlo en un momento y si no, también está bien", concluyó.