El presidente Lula Da Silva afirmó que es necesario transformar a Brasil en una nación rica, con crecimiento sostenible y mayor justicia social. Las declaraciones fueron realizadas este jueves durante una conferencia de prensa en el Palacio do Planalto, donde el mandatario celebró la reactivación económica, la baja de la inflación y la mejora de indicadores sociales clave.
BRASIL
Lula reivindica un "resultado milagroso" en la economía y plantea un cambio estructural
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el país cierra el año con un desempeño económico muy superior al previsto y defendió la necesidad de “dar un salto de calidad” .