Lula reivindica un "resultado milagroso" en la economía y plantea un cambio estructural

El mandatario también resaltó la relación con el Congreso Nacional, donde, según afirmó, se aprobó el 99% de los proyectos económicos impulsados por el Ejecutivo, incluida la reforma tributaria. Esta iniciativa, sostuvo, apunta a un reparto más equilibrado de la carga impositiva y a corregir desigualdades históricas.

Entre los logros mencionados, Lula enumeró la inflación más baja acumulada en cuatro años, el menor nivel de desempleo y pobreza de la historia reciente, el aumento de la masa salarial y la salida de Brasil del Mapa del Hambre por segunda vez. A ello sumó récords en producción agrícola, avances en innovación y un fuerte ingreso de inversión extranjera, elementos que, según el presidente, sientan las bases para un nuevo ciclo de desarrollo con inclusión social.