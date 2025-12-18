Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Lula | Brasil | economía

BRASIL

Lula reivindica un "resultado milagroso" en la economía y plantea un cambio estructural

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el país cierra el año con un desempeño económico muy superior al previsto y defendió la necesidad de “dar un salto de calidad” .

Lula Da Silva

Lula Da Silva

 Foto: Sputnik
Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente Lula Da Silva afirmó que es necesario transformar a Brasil en una nación rica, con crecimiento sostenible y mayor justicia social. Las declaraciones fueron realizadas este jueves durante una conferencia de prensa en el Palacio do Planalto, donde el mandatario celebró la reactivación económica, la baja de la inflación y la mejora de indicadores sociales clave.

Lula atribuyó estos resultados al trabajo de su equipo económico y a decisiones adoptadas incluso antes de asumir formalmente el gobierno. En ese sentido, destacó la Enmienda de Transición (PEC da Transição), aprobada en un Congreso que calificó como adverso, como una herramienta fundamental para garantizar gobernabilidad y atender compromisos heredados. “Fue un milagro”, afirmó, aludiendo a la complejidad política del proceso.

Economía con enfoque social

Desde una mirada política, el presidente cuestionó lo que definió como una cultura de pesimismo en torno a la economía brasileña y sostuvo que las proyecciones negativas iniciales no se cumplieron. Para Lula, el rol central del Ejecutivo es conformar equipos sólidos y generar condiciones para que los recursos circulen en la economía. “Cuando el dinero llega a las manos de la gente, la economía gira y todos pueden vivir con dignidad”, subrayó, reforzando el enfoque social de su gestión.

El mandatario también resaltó la relación con el Congreso Nacional, donde, según afirmó, se aprobó el 99% de los proyectos económicos impulsados por el Ejecutivo, incluida la reforma tributaria. Esta iniciativa, sostuvo, apunta a un reparto más equilibrado de la carga impositiva y a corregir desigualdades históricas.

Entre los logros mencionados, Lula enumeró la inflación más baja acumulada en cuatro años, el menor nivel de desempleo y pobreza de la historia reciente, el aumento de la masa salarial y la salida de Brasil del Mapa del Hambre por segunda vez. A ello sumó récords en producción agrícola, avances en innovación y un fuerte ingreso de inversión extranjera, elementos que, según el presidente, sientan las bases para un nuevo ciclo de desarrollo con inclusión social.

