Fuerza Renovadora definió la integración de su Consejo Político.

Objetivos y proyección

Desde el sector destacaron el valor de esta instancia como una señal de "madurez política y de fortalecimiento de su estructura orgánica". El nuevo Consejo Político asumirá formalmente en los próximos días con el propósito de trabajar en una propuesta que definen como "transformadora, unitaria y con vocación de futuro".

Finalmente, la organización ratificó su voluntad de continuar fortaleciendo el espacio Seregnista y el Frente Amplio, expresando su apoyo "al gobierno nacional del compañero Yamandú Orsi".