FRENTE AMPLIO

Fuerza Renovadora definió la integración de su Consejo Político

Desde Fuerza Renovadora destacaron el valor de la instancia electoral como una señal de "madurez política y de fortalecimiento de su estructura orgánica".

 Prensa Fuerza Renovadora.
La votación se llevó a cabo a través de modalidades virtual y presencial, proceso que la organización calificó como "transparente y accesible". Para la definición final de los cargos, se aplicaron criterios de paridad de género y ponderación territorial.

Integración del nuevo Consejo Político

Tras el escrutinio, el órgano de conducción de Fuerza Renovadora quedó integrado por Mario Bergara, Liliam Kechichian, representantes de los sectores que integran FR (un delegado por cada uno de los grupos que componen la alianza),Ema Wilkins, Gonzalo Zuvela, Eduardo "Ewe" Vaz, Jorge Polgar, Jhans Acosta, Alba Florio, Pablo Guarino, Viviana Repetto, Laura Gutiérrez y Verónica Dodera.

Objetivos y proyección

Desde el sector destacaron el valor de esta instancia como una señal de "madurez política y de fortalecimiento de su estructura orgánica". El nuevo Consejo Político asumirá formalmente en los próximos días con el propósito de trabajar en una propuesta que definen como "transformadora, unitaria y con vocación de futuro".

Finalmente, la organización ratificó su voluntad de continuar fortaleciendo el espacio Seregnista y el Frente Amplio, expresando su apoyo "al gobierno nacional del compañero Yamandú Orsi".

