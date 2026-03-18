Delcy Rodríguez designó a nuevo ministro de Defensa de Venezuela

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La trayectoria del nuevo ministro de Defensa de Venezuela

Al igual que su antecesor, González López ostenta el rango de general en jefe del Ejército Bolivariano de Venezuela, el más alto dentro del estamento militar de la nación sudamericana y exhibe una amplia trayectoria profesional, desde su egreso como licenciado en ciencias y artes militares de la Academia Militar de Venezuela, en 1982.

Entre otros cargos, en la década de 2000, ocupó posiciones de dirección general en Ministerio de Infraestructura liderado entonces por Diosdado Cabello. También presidió el Metro de Los Teques y el Metro de Caracas, dos sistemas de transporte masivo claves de la capital venezolana.

En 2011, el entonces presidente, Hugo Chávez, lo designó como comandante general de la Milicia Bolivariana, cuarto componente de la Fuerza Armada de Venezuela conformado por personas procedentes de la vida civil que reciben formación y entrenamiento para la defensa territorial.

Ya durante la gestión del presidente Nicolás Maduro, cumplió responsabilidades como ministro de Interior, Justicia y Paz, y administrador de las Dependencias Federales (marzo de 2015-agosto de 2016) y director en dos oportunidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) (2014-2018) y (2019-2024).