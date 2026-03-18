Delcy Rodríguez designó a nuevo ministro de Defensa de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 18 de marzo la designación del general en jefe Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa del país sudamericano, en reemplazo de Vladimir Padrino López, que ocupa ese cargo desde 2014.
"Informo al país que hoy he designado al general en jefe Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. Agradecemos al general Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", escribió la mandataria en sus redes sociales.
Aunque no ofreció precisiones, Rodríguez deslizó que el extitular de Defensa venezolano podría estar desempeñándose en otra posición dentro de su gestión. "Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", apuntó al respecto.
La trayectoria del nuevo ministro de Defensa de Venezuela
Al igual que su antecesor, González López ostenta el rango de general en jefe del Ejército Bolivariano de Venezuela, el más alto dentro del estamento militar de la nación sudamericana y exhibe una amplia trayectoria profesional, desde su egreso como licenciado en ciencias y artes militares de la Academia Militar de Venezuela, en 1982.
Entre otros cargos, en la década de 2000, ocupó posiciones de dirección general en Ministerio de Infraestructura liderado entonces por Diosdado Cabello. También presidió el Metro de Los Teques y el Metro de Caracas, dos sistemas de transporte masivo claves de la capital venezolana.
En 2011, el entonces presidente, Hugo Chávez, lo designó como comandante general de la Milicia Bolivariana, cuarto componente de la Fuerza Armada de Venezuela conformado por personas procedentes de la vida civil que reciben formación y entrenamiento para la defensa territorial.
Ya durante la gestión del presidente Nicolás Maduro, cumplió responsabilidades como ministro de Interior, Justicia y Paz, y administrador de las Dependencias Federales (marzo de 2015-agosto de 2016) y director en dos oportunidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) (2014-2018) y (2019-2024).