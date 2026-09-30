Investigan si piloto de avión de Flaydubai pretendía replicar el 11S en Israel

Según el medio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, evitó calificar el suceso como atentado terrorista en su declaración pública, pero se refirió a él como un presunto plan "para estrellar el avión con todos a bordo".

Pelea en el aire

El avión, un Boeing 737 MAX 8 con unos 170 pasajeros a bordo, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí después de que se produjera una pelea entre los dos pilotos durante el vuelo.

Testigos del vuelo del miércoles afirmaron que el copiloto atacó a su colega con un cuchillo para intentar hacerse con el control de la aeronave, pero que varios pasajeros lograron sojuzgarlo y evitar la tragedia.

Capitán apuñalado

El capitán apuñalado fue identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india. Ambos pilotos resultaron gravemente heridos y reciben tratamiento hospitalario. Según los testigos, varios pilotos fuera de servicio que viajaban como pasajeros tomaron los mandos y realizaron el aterrizaje.

El copiloto, presuntamente de nacionalidad omaní fue detenido en Arabia Saudí, pero su intención y motivo aún no han sido confirmados oficialmente.

Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, Tel Aviv considera lo sucedido como un atentado terrorista.

(Sputnik)