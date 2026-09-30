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Mundo

incidente en el aire

Investigan si piloto de avión de Flaydubai pretendía replicar el 11S en Israel

El avión, con unos 170 pasajeros a bordo, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí tras una pelea entre los dos pilotos.

Incidente de Flaydubai, en Israel especulan con un posible 11S.

Incidente de Flaydubai, en Israel especulan con un posible 11S.
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Por Redacción Caras y Caretas

Las autoridades israelíes investigan la hipótesis de que el copiloto de un avión de Flydubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv tuviera la intención de estrellar la aeronave contra un edificio en Israel, informaron fuentes de los servicios de seguridad citadas por el diario Telegraph.

"Se cree que es un escenario del 11 de setiembre (los atentados en EEUU en 2001), en el que el copiloto mata al piloto y estrella el avión dentro de Israel con todos los pasajeros, en su mayoría israelíes", señaló una de las fuentes consultadas por el medio británico.

Tres fuentes distintas confirmaron que esa línea de investigación es prioritaria, aunque los funcionarios aún no tienen claro cuál era el objetivo concreto. Más de una fuente apuntó a una torre de oficinas en Tel Aviv.

Según el medio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, evitó calificar el suceso como atentado terrorista en su declaración pública, pero se refirió a él como un presunto plan "para estrellar el avión con todos a bordo".

Pelea en el aire

El avión, un Boeing 737 MAX 8 con unos 170 pasajeros a bordo, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí después de que se produjera una pelea entre los dos pilotos durante el vuelo.

Testigos del vuelo del miércoles afirmaron que el copiloto atacó a su colega con un cuchillo para intentar hacerse con el control de la aeronave, pero que varios pasajeros lograron sojuzgarlo y evitar la tragedia.

Capitán apuñalado

El capitán apuñalado fue identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india. Ambos pilotos resultaron gravemente heridos y reciben tratamiento hospitalario. Según los testigos, varios pilotos fuera de servicio que viajaban como pasajeros tomaron los mandos y realizaron el aterrizaje.

El copiloto, presuntamente de nacionalidad omaní fue detenido en Arabia Saudí, pero su intención y motivo aún no han sido confirmados oficialmente.

Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, Tel Aviv considera lo sucedido como un atentado terrorista.

(Sputnik)

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