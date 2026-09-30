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fueron por el petróleo

EEUU retira sus tropas de Irak tras 23 años de presencia militar en ese país

La presencia militar en Irak se remonta a 2003 cuando EEUU lanzó su ofensiva para derrocar a Saddam Hussein y apoderarse del petróleo de esa nación.

Militares de EEUU en Bagdad tras la caída de Saddam Hussein.

Militares de EEUU en Bagdad tras la caída de Saddam Hussein.

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Por Redacción Caras y Caretas

Estados Unidos dio fin este miércoles a 23 años de presencia militar en Irak. Y el presidente Donald Trump lo celebró. Dijo que el retiro de las tropas supone "un gran día" para su país y destacó al primer ministro de esa nación asiática, Ali al-Zaidi.

"Estoy contento de anunciarles que las últimas tropas estadounidenses están dejando Irak el día de hoy (…) Es un gran día para EEUU y, es muy importante, dejamos a Irak con un gran primer ministro, Ali al-Zaidi", expresó el mandatario en la red Truth Social.

Trump afirmó que las tropas estadounidenses estuvieron "mucho tiempo" en Irak, producto de una "muy mala decisión", pero "pronto eso será historia".

Se terminó

Más temprano este miércoles, el Departamento de Guerra de EEUU anunció que, junto a sus aliados, daban oficialmente por terminada la operación antiterrorista 'Resolución Inherente' en Irak contra Daesh (autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia por terrorista).

EEUU seguirá apoyando de manera limitada a Irak, cuyas Fuerzas Armadas ahora asumirán la responsabilidad por la seguridad en la región, consignó Washington.

La asistencia estadounidense incluirá la formación de militares y la entrega de datos de inteligencia.

Asimismo, anunció "la salida ordenada de las fuerzas y del material bélico de la coalición" de Irak.

Ataque militar

En 2014, EEUU inició la creación de la coalición internacional antiterrorista para luchar contra el grupo terrorista Daesh y en agosto de aquel año lanzó la operación Resolución Inherente contra los yihadistas en Irak y Siria.

La coalición incluyó a más de 60 países, mientras sus acciones se realizaban sin autorización directa del Consejo de Seguridad de la ONU.

El 9 de diciembre de 2021, EEUU concluyó oficialmente su misión de combate en Irak, pero dejó 2.500 militares estadounidenses en el país para entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes.

La presencia militar estadounidense en Irak se remonta a 2003, cuando el presidente George Bush ordenó el inicio de las operaciones para derrocar al gobierno de Saddam Hussein, al que acusaba de poseer armas de destrucción masiva.

(Sputnik)

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