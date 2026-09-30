EEUU retira sus tropas de Irak tras 23 años de presencia militar en ese país

Se terminó

Más temprano este miércoles, el Departamento de Guerra de EEUU anunció que, junto a sus aliados, daban oficialmente por terminada la operación antiterrorista 'Resolución Inherente' en Irak contra Daesh (autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia por terrorista).

EEUU seguirá apoyando de manera limitada a Irak, cuyas Fuerzas Armadas ahora asumirán la responsabilidad por la seguridad en la región, consignó Washington.

La asistencia estadounidense incluirá la formación de militares y la entrega de datos de inteligencia.

Asimismo, anunció "la salida ordenada de las fuerzas y del material bélico de la coalición" de Irak.

#AHORA | Celebraciones en Bagdad por la retirada final de las tropas estadounidenses en Irak. pic.twitter.com/NYPt4V7XEN — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 30, 2026

Ataque militar

En 2014, EEUU inició la creación de la coalición internacional antiterrorista para luchar contra el grupo terrorista Daesh y en agosto de aquel año lanzó la operación Resolución Inherente contra los yihadistas en Irak y Siria.

La coalición incluyó a más de 60 países, mientras sus acciones se realizaban sin autorización directa del Consejo de Seguridad de la ONU.

El 9 de diciembre de 2021, EEUU concluyó oficialmente su misión de combate en Irak, pero dejó 2.500 militares estadounidenses en el país para entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes.

La presencia militar estadounidense en Irak se remonta a 2003, cuando el presidente George Bush ordenó el inicio de las operaciones para derrocar al gobierno de Saddam Hussein, al que acusaba de poseer armas de destrucción masiva.

(Sputnik)