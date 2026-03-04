Ecuador se suma al bloqueo: ordenó la expulsión del embajador de Cuba

La nota añade que tanto el embajador como el personal mencionado deberán retornar a su país en las próximas 48 horas.

El documento no menciona la causa por la cual el Gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa, adopta esta decisión.

Cuba reacciona

Para el gobierno de Cuba "esta acción demuestra, además, el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional".

Entiende que "no parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política, a escasos días de la Cumbre que ha sido convocada en Miami, el 7 de marzo, con un grupo reducido de representantes de gobiernos de la región".

Comunicado del MINREX

Cesa a embajador en Cuba

Simultáneamente, el Gobierno de Ecuador dio por terminadas las funciones de su embajador en Cuba, José María Borja López, mediante el decreto ejecutivo número 317 firmado por el presidente Noboa.

"Dar por terminadas las funciones del señor José María Borja López como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Ecuador ante la República de Cuba; así como las del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica, ante el Gobierno de Jamaica y ante San Vicentes y las Granadinas, con sede en La Habana, Cuba", dice el texto.

En dicho decreto 317 tampoco se esclarecen las causales respecto a esta decisión.

En cuanto a la presencia militar estadounidense en Ecuador, esta fue confirmada por el jefe del Comando Conjunto de Ecuador, Henry Delgado, al anunciar el inicio de operaciones conjuntas con fuerzas de EEUU para combatir el crimen organizado.

El martes el Comando Sur de EEUU dio a conocer la realización de la primera operación conjunta contra organizaciones consideradas terroristas en Ecuador.

(Sputnik)