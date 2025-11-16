Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Daniel Noboa |

consulta popular

Ecuador vota en un referéndum por el regreso de las bases militares de EEUU

En Ecuador los electores votan el retorno de las bases militares y la eliminación del financiamiento a los partidos, entre otras cosas.

Ecuatorianos a las urnas.

A las 07:00 de este domingo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, proclamó la apertura de las urnas en todo el país para el referéndum constitucional y la consulta popular; segunda votación de estas características convocada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desde que llegó al poder en 2023.

Los votantes deberán pronunciarse sobre cuatro asuntos propuestos por el Gobierno en la papeleta: el retorno de las bases militares al país, la eliminación del financiamiento a las organizaciones políticas, la reducción del número de integrantes del actual Parlamento unicameral (de 151 integrantes a 73) y la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para iniciar un proceso de elaboración de una nueva Constitución.

"Hoy el Ecuador habla, y el CNE nuevamente respetará y garantizará con claridad y transparencia la expresión libre y genuina de esa voz. Sin más palabras, de esta forma declaro oficialmente inaugurada la jornada de votación del referéndum y consulta popular 2025", afirmó Atamaint, en presencia de la vicepresidenta del país, María José Pinto, la canciller, Gabriela Sommerfeld, y otras autoridades civiles, militares y representantes de las misiones de observación electoral.

Atamaint descartó posibilidad de fraude en las papeletas electorales, tras cuestionamientos en ese sentido surgidos en ocasión de las elecciones presidenciales de este año, cuando la oposición denunció la presunta utilización de bolígrafos con tinta acuosa que habrían facilitado el triunfo de Noboa.

Destacan seguridad

La jerarca del CNE resaltó que las papeletas y documentos electorales fueron elaborados bajo estrictos protocolos de seguridad y control, con inspección de los auditores técnicos de las organizaciones políticas Revolución Ciudadana (RC, izquierda), Acción Democrática Nacional (ADN, centroderecha) y Creando Oportunidades (CREO, centroderecha).

La funcionaria llamó a los ciudadanos y a los medios de comunicación a acudir a las fuentes oficiales, e indicó que los resultados de este referéndum y consulta popular únicamente los proclamará el CNE.

"Invito a los medios de comunicación y a la ciudadanía a que sigamos cerrando filas frente a la desinformación y a la mentira. Hoy más que nunca la democracia requiere claridad, responsabilidad y unidad para difundir hechos verificables", aseveró.

Segunda convocatoria

Esta es la segunda convocatoria de Noboa a un referéndum constitucional y consulta popular, luego que hiciera lo propio en 2024 planteando 11 preguntas a la ciudadanía, con resultado favorable para su Gobierno en 9 de ellas.

En esta jornada están habilitados para votar más de 13 millones 900 mil ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior.

Asimismo, hay 4.364 recintos electorales instalados a escala nacional, con la participación de 291.080 ciudadanos que integran las Juntas Receptoras del Voto.

(Sputnik)

Temas

