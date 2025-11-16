Chile: Jeannette Jara dispuesta a diálogo con opositores para el balotaje

Diálogo en Chile

"El odio, la crítica al otro, exacerbar el temor no da para gobernar un país. Para gobernar un país se requiere tener capacidad de acuerdo, tener capacidad de diálogo y empatizar con quienes viven el sacrificio todos los días", dijo.

Dijo además tener "expectativa" en la capacidad de unidad de los sectores de la izquierda y la centroizquierda para "mantener avances en derechos sociales que han costado años y en algunos casos décadas conquistar".

"Todos los avances que han venido han venido desde la centro izquierda en nuestro país. Y por eso lo digo con claridad: la alianza que hemos conformado excede una elección, porque además esto no es un proyecto individual. Yo no me presento aquí de candidata porque a mí se me ocurrió, sino que me presento porque hay detrás toda una base social y política de apoyo y espero que se proyecte en el tiempo. Espero que el resultado sea positivo para nosotros, tengo toda la expectativa", aseguró.

La presidenciable, de 51 años y perteneciente al Partido Comunista de Chile, enfatizó que su prioridad es apuntalar la economía chilena para beneficio de los más necesitados y brindar mayor protección a la ciudadanía frente a los embates de la delincuencia.

"Si yo soy elegida presidenta, espero que en Chile la seguridad de llegar a fin de mes se convierta en una realidad, así como también la seguridad de vivir en un barrio más tranquilo", subrayó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrensaLatina_cu/status/1990135793986228487&partner=&hide_thread=false || La candidata por la coalición oficialista Unidad por #Chile, Jeannette Jara, vota en los comicios presidenciales y legislativos de la nación suramericana. Imágenes tomadas de #AgenciaUno. pic.twitter.com/duu7s8knXT — Prensa Latina (@PrensaLatina_cu) November 16, 2025

Elecciones obligatorias

Unos 15,7 millones de chilenos están llamados a elegir este domingo a uno de los ocho candidatos habilitados por el Servicio Electoral.

Si ninguno de los presidenciables consigue más del 50% de los votos, los dos con más votación competirán en una segunda vuelta, el 14 de diciembre.

Este domingo también se vota para renovar la totalidad de los 155 escaños de la Cámara de Diputados, y 23 de los 50 del Senado.

El próximo presidente de Chile asumirá el 11 de marzo de 2026 por un periodo de cuatro años.

(Sputnik)