Mundo Jeannette Jara | Chile |

en chile

Chile: Jeannette Jara dispuesta a diálogo con opositores para el balotaje

Los chilenos votaron para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y 23 escaños del Senado; el próximo presidente asumirá el 11 de marzo de 2026.

Jara, candidata de la izquierda.

 Imagen tomada de X
La candidata presidencial chilena Jeannette Jara, de la coalición oficialista Unidad por Chile (centroizquierda), calificó este domingo de "valorables" algunas propuestas de los otros presidenciables con los que compite en las elecciones nacionales, y dijo que serán consideradas en caso de que su candidatura pase a la segunda vuelta de diciembre.

"Si no se resuelve hoy día esta elección y hay segunda vuelta (...), seis candidatos no van a seguir en carrera. En ese contexto, creo que hay varias propuestas que son valorables de varios de ellos. Y nosotros hemos estado haciendo algunas revisiones al respecto, pero cualquier cosa que ocurra se va a anunciar después de la elección", expresó Jara en una rueda de prensa luego de emitir su voto.

La candidata, que votó en la comuna de Conchalí -norte de Santiago-, resaltó que los presidenciables que pretendan estar al frente del Poder Ejecutivo chileno deben tener " capacidad de conversar con todos los sectores".

Diálogo en Chile

"El odio, la crítica al otro, exacerbar el temor no da para gobernar un país. Para gobernar un país se requiere tener capacidad de acuerdo, tener capacidad de diálogo y empatizar con quienes viven el sacrificio todos los días", dijo.

Dijo además tener "expectativa" en la capacidad de unidad de los sectores de la izquierda y la centroizquierda para "mantener avances en derechos sociales que han costado años y en algunos casos décadas conquistar".

"Todos los avances que han venido han venido desde la centro izquierda en nuestro país. Y por eso lo digo con claridad: la alianza que hemos conformado excede una elección, porque además esto no es un proyecto individual. Yo no me presento aquí de candidata porque a mí se me ocurrió, sino que me presento porque hay detrás toda una base social y política de apoyo y espero que se proyecte en el tiempo. Espero que el resultado sea positivo para nosotros, tengo toda la expectativa", aseguró.

La presidenciable, de 51 años y perteneciente al Partido Comunista de Chile, enfatizó que su prioridad es apuntalar la economía chilena para beneficio de los más necesitados y brindar mayor protección a la ciudadanía frente a los embates de la delincuencia.

"Si yo soy elegida presidenta, espero que en Chile la seguridad de llegar a fin de mes se convierta en una realidad, así como también la seguridad de vivir en un barrio más tranquilo", subrayó.

Elecciones obligatorias

Unos 15,7 millones de chilenos están llamados a elegir este domingo a uno de los ocho candidatos habilitados por el Servicio Electoral.

Si ninguno de los presidenciables consigue más del 50% de los votos, los dos con más votación competirán en una segunda vuelta, el 14 de diciembre.

Este domingo también se vota para renovar la totalidad de los 155 escaños de la Cámara de Diputados, y 23 de los 50 del Senado.

El próximo presidente de Chile asumirá el 11 de marzo de 2026 por un periodo de cuatro años.

(Sputnik)

